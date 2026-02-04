Željezničari RS pred štrajkom: Ili veće plate i red u poslovanju, ili potpuna blokada saobraćaja

Sindikalne organizacije koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" traže da radnicima plate budu izjednačene sa najnižom republičkom, te najavljuju da će u suprotnom pokrenuti sve vidove sindikalne borbe, uključujući i obustavu rada.

Izvor: Aleksandar Lukić/Srna

Sindikalci traže i usaglašavanje platnih razreda kolektivnim ugovorom i, kako kažu, uvođenje reda u poslovanje ove kompanije.

Predsjednik Sindikata mašinovođa Republike Srpske Simo Cvjetković rekao je novinarima da su o položaju radnika i situaciji u "Željeznicama" danas tokom pauze obavili informativni razgovor sa radnicima u Doboju, te najavio da će to sutra biti urađeno u Banjaluci, a u petak, 6. februara u Prijedoru.

On je naveo da su primanja željezničara ispod republičkog prosjeka, te tvrdi da Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo, Nadzorni i Upravni odbor "Željeznica" nisu preduzeli korake na rješavanju sindikalnih zahtjeva koji su ranije im dostavljeni.

Cvjetković je najavio da će sindikati, nakon obavljenog razgovora sa željezničarima u Doboju, Banjaluci i Prijedoru, svoje zaključke ponovo dostaviti novoizabranoj Upravi "Željeznica Republike Srpske" i zatražiti od njih da naredne sedmice bude održan zajednički sastanak o ovim problemima, a u suprotnom pokreću sve vidove sindikalne borbe.

Potpredsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Republike Srpske Goran Petković upozorio je da najstručniji izvršni radnici napuštaju "Željeznice" u okolnostima kada ova kompanija ima 400 radnika manje nego što je predviđeno sistematizacijom koju je tokom restrukturisanja normirala Svjetska banka.

On kaže da je razočaran što, iako pozvani da se obrate radnicima, ovom skupu nisu prisustvovali članovi Uprave "Željeznica".