logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željezničari RS pred štrajkom: Ili veće plate i red u poslovanju, ili potpuna blokada saobraćaja

Željezničari RS pred štrajkom: Ili veće plate i red u poslovanju, ili potpuna blokada saobraćaja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Sindikalne organizacije koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" traže da radnicima plate budu izjednačene sa najnižom republičkom, te najavljuju da će u suprotnom pokrenuti sve vidove sindikalne borbe, uključujući i obustavu rada.

Željezničari RS pred štrajkom: Ili veće plate i red u poslovanju, ili potpuna blokada saobraćaja Izvor: Aleksandar Lukić/Srna

Sindikalci traže i usaglašavanje platnih razreda kolektivnim ugovorom i, kako kažu, uvođenje reda u poslovanje ove kompanije.

Predsjednik Sindikata mašinovođa Republike Srpske Simo Cvjetković rekao je novinarima da su o položaju radnika i situaciji u "Željeznicama" danas tokom pauze obavili informativni razgovor sa radnicima u Doboju, te najavio da će to sutra biti urađeno u Banjaluci, a u petak, 6. februara u Prijedoru.

On je naveo da su primanja željezničara ispod republičkog prosjeka, te tvrdi da Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo, Nadzorni i Upravni odbor "Željeznica" nisu preduzeli korake na rješavanju sindikalnih zahtjeva koji su ranije im dostavljeni.

Cvjetković je najavio da će sindikati, nakon obavljenog razgovora sa željezničarima u Doboju, Banjaluci i Prijedoru, svoje zaključke ponovo dostaviti novoizabranoj Upravi "Željeznica Republike Srpske" i zatražiti od njih da naredne sedmice bude održan zajednički sastanak o ovim problemima, a u suprotnom pokreću sve vidove sindikalne borbe.

Potpredsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Republike Srpske Goran Petković upozorio je da najstručniji izvršni radnici napuštaju "Željeznice" u okolnostima kada ova kompanija ima 400 radnika manje nego što je predviđeno sistematizacijom koju je tokom restrukturisanja normirala Svjetska banka.

On kaže da je razočaran što, iako pozvani da se obrate radnicima, ovom skupu nisu prisustvovali članovi Uprave "Željeznica".

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ