Otvorene prostorije Pokreta Sigurna Srpska u Banjaluci: "Cilj izbor 20 poslanika u NSRS"

Danas su svečano otvorene nove centralne prostorije Pokreta Sigurna Srpska u Banjaluci na adresi Stojana Novakovića 1, što predstavlja važan korak u pripremama za predstojeće izbore 2026. godine.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, istakao je da je cilj pokreta da ove godine postigne politički rezultat od preko 20% i izbor 20 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. „Biti na terenu, biti sa narodom, raditi i slušati – to su naši ključni prioriteti. Svaka kancelarija koju otvorimo je mjesto gdje građani mogu doći, predlagati ideje i zajednički rješavati probleme“, poručio je Stanivuković.

On je dodao da Pokret u svojim redovima okuplja sve moralne i umne kapacitete, ljude različitih profila, sa jasnim ciljem da u svakoj opštini i svakom gradu Republike Srpske bude učinjeno najviše.

"Pokret je ujedinio pet važnih političkih subjekata i istaknute pojedince, i danas možemo reći da smo ubjedljivo na drugom mjestu u političkom spektru Republike Srpske", dodao je on.

Stanivuković je naglasio i da je planirano formiranje svih 64 opštinska i gradska odbora do kraja aprila, uz planirani trostruki obilazak Republike Srpske do izbora.

Zamjenik predsjednika Pokreta, Igor Radojičić, rekao je da se svaki dan radi na osnivanju novih odbora i da je izborna platforma za 2026. već u pripremi. „Već od danas izlazimo sa novim inicijativama za Narodnu skupštinu i Parlament BiH. Naš cilj je jasan – pobjeda na izborima 2026. godine“, istakao je Radojičić.

Predsjednica Gradskog odbora Banjaluka, Mirna Savić Banjac, dodala je da otvaranje novih prostorija dodatno jača poziciju pokreta i da njihova politika donosi novi pristup, koji već inspiriše druge lokalne zajednice. „Pokrećemo ljude, dijelimo energiju i apsolutno sam sigurna u naše buduće rezultate“, zaključila je Savić Banjac.