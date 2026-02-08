logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Članovi Pokreta "Sigurna Srpska" prešli u DEMOS

Članovi Pokreta "Sigurna Srpska" prešli u DEMOS

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Vladan Dujković i Miloš Stanojević pridružili se DEMOS-u.

demoj doboj vladan dujković miloš stanojević Izvor: Facebook/Demos Doboj

Predsjednik i potpredsjednik Opštinskog odbora Pokreta "Sigurna Srpska" u Petrovu Vladan Dujković i Miloš Stanojević napustili su ovu partiju i pridružili se DEMOS-u.

U Gradskom odboru DEMOS-a u Doboju Srni je rečeno da je, uz Dujkovića i Stanojevića, u DEMOS prešla većina članova Opštinskog odbora Pokreta "Sigurna Srpska" Petrovo.

"Od danas ćemo zajedničkim snagama raditi za dobrobit svih građana, naših komšija. Zajedno smo snažniji", poručili su iz DEMOS-a.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Demos Pokret Sigurna Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ