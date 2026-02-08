Članovi Pokreta "Sigurna Srpska" prešli u DEMOS

Vladan Dujković i Miloš Stanojević pridružili se DEMOS-u.

Izvor: Facebook/Demos Doboj

Predsjednik i potpredsjednik Opštinskog odbora Pokreta "Sigurna Srpska" u Petrovu Vladan Dujković i Miloš Stanojević napustili su ovu partiju i pridružili se DEMOS-u.

U Gradskom odboru DEMOS-a u Doboju Srni je rečeno da je, uz Dujkovića i Stanojevića, u DEMOS prešla većina članova Opštinskog odbora Pokreta "Sigurna Srpska" Petrovo.

"Od danas ćemo zajedničkim snagama raditi za dobrobit svih građana, naših komšija. Zajedno smo snažniji", poručili su iz DEMOS-a.