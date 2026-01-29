logo
Članovi bijeljinskog DEMOS-a prelaze u politički pokret Čedomira Stojanovića

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Regionalni odbor bijeljinskog DEMOS-a donio je večeras odluku o istupanju iz ove partije i pružio podršku političkom pokretu Čedomira Stojanovića, objavio je Stojanović na društvenim mrežama.

Bijeljinski DEMOS napustio partiju pridružio se novom pokretu Stojanovića Izvor: Srna/Radenko Kuprešak

Stojanović je naveo da su dosadašnji članovi bijeljinskog DEMOS-a u novom pokretu prepoznali iskrenu snagu za promjene i borbu za interese građana.

"Političko i društveno djelovanje nastavljamo u pravcu izgradnje odgovornijeg, pravednijeg i boljeg društva", poručio je Stojanović.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Čedomir Stojanović napustio je nedavno DEMOS zbog, kako je naveo, određenih neslaganja.

On je najavio da će osnovati novu političku stranku koja će se vjerovatno zvati pokret jedinstvena Srpska.

