Čedomir Stojanović napustio DEMOS i osniva novu stranku 1

Čedomir Stojanović napustio DEMOS i osniva novu stranku

Autor Nikolina Damjanić Izvor Nezavisne novine
1

Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH Čedomir Stojanović napustio je DEMOS zbog neslaganja unutar stranke i najavio osnivanje nove političke partije u Republici Srpskoj, na čijem će čelu biti.

Stojanović osniva Pokret jedinstvena Srpska Izvor: Čedomir Stojanović/Facebook

Stojanović je saopštio da je odluku o istupanju iz DEMOS-a donio „mirne savjesti“, ističući da ona ne predstavlja odricanje od principa i ideala u koje je vjerovao, već dosljednost tim vrijednostima.

Kako je naveo, u ideju DEMOS-a je prije sedam godina uložio vrijeme, trud i odgovornost, s namjerom da gradi snažnu i dugotrajnu političku organizaciju, ali da su posljednja neslaganja i strateške odluke stranke pokazale da za njegovu viziju više nema prostora.

U razgovoru za Nezavisne novine, Stojanović je potvrdio da sa saradnicima osniva novu političku organizaciju pod nazivom Pokret jedinstvena Srpska, te da je zahtjev za registraciju već upućen nadležnom sudu.

On je dodao da će biti predsjednik nove stranke, te naveo da je rano govoriti o budućim koalicijama, ali da će ostati na političkom fonu saradnje kakvu je imao i tokom djelovanja u DEMOS-u, uključujući i dosadašnju koaliciju sa SNSD-om.

Demos Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

