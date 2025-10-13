Socijalistička partija i DEMOS potpisali sporazum: Najavili zajedničku listu za izbore 2026.

Predsjednici SP-a Petar Đokić i DEMOS-a Nedeljko Čubrilović potpisali su u Banjaluci sporazum o saradnji, uključujući formiranje zajedničke liste za izbore 2026. za Narodnu i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Izvor: Provjereno.info/Facebook Screenshot

Đokić je istakao da ove dvije partije već dugo sarađuju i imaju visok stepen razumijevanja za politička dešavanja u Republici Srpskoj.

"Cilj nam je da snažimo institucije Republike Srpske, da se odupremo brojnim pritiscima i da budemo snažan otpor onima koji nasrću na interese Republike Srpske", rekao je Đokić na konferenciji za novinare.

On je naveo da na ovaj način žele da osiguraju viši nivo uključenosti članova i aktivista, kao i da daju osjećaj sigurnosti mladim ljudima.

"Republici Srpskoj je potrebno jedinstvo. To možemo ostvariti kroz saradnju partija", poručiio je Đokić.

Predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović rekao je da je ovo jedan od važnijih trenutaka za partije u političkom razvoju i naveo da je cilj priprema za izbore naredne godine.

"Mislim da je ovo pravo vrijeme kada treba započeti aktivnosti. Sporazum je definisao načela saradnje, a procesom će koordinisati tijelo sa po tri člana iz dvije partije. Odluke će se donositi konsenzusom", pojasnio je Čubrilović.

On je istakao da su važni izbori naredne godine s obzirom na političku situaciju u Republici Srpskoj i BiH.

"Ulazimo u proces neželjenih izbora, a riječ je o iznuđenim potezima koje moramo povući i ova koalicija na čelu sa SNSD-om izlazi sasvim spremna. Ovo je mandat SNSD-a i ne bi trebalo da imamo posebnih problema za okončanje mandata koji je osvojen regularno prije tri godine", istakao je Čubrilović.