"Više ništa neće biti isto": Stanivuković najavio formiranje snažnog političkog pokreta u Srpskoj (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković potvrdio je najave medija i najavio formiranje novog političkog pokreta u Republici Srpskoj, na čijem će čelu biti.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Stanivuković je rekao da će pokret imati trocifren broj odbornika, dvocifren broj narodnih poslanika i načelnike opština, što bi ga po svim parametrima učinilo drugom najjačom strankom na političkoj sceni i sposobnom da diše za vrat SNSD-u. On nije htio otkriti zvanično ime pokreta, te da nijedno od imena koja su se ovih dana pojavila u medijima nije tačno, uključujući i “Pokret za Srpsku”.

“Ljudi traže alternativu – nove ljude, nove ideje – i to ćemo im ponuditi. U naredne dvije do tri sedmice ozvaničićemo sporazum između prvih članica, a potom će se drugi pridruživati. Nakon toga slijedi predstavljanje programa i ja sam uvjeren da će ovo biti najveća priča na političkoj sceni”, rekao je Stanivuković.

On je istakao da pokret predstavlja ozbiljno političko ukrupnjavanje opozicione scene posljednjih decenija, sabirajući kredibilne i kvalitetne ljude sa različitih strana, uključujući i one koji trenutno nisu u opoziciji, ali su odgovorni i uspješni u svom radu.

Prema njegovim riječima, pokret će imati jasno rukovodstvo i organe, a planirano je da već na prvim izborima bude snažna politička struktura. Rad na proširenju pokreta biće kontinuiran, uz fokus na kreiranje ozbiljnog i stabilnog političkog subjekta u Srpskoj.

“Poslije nekoliko sedmica više ništa neće biti isto. Ovaj pokret predstavlja novu političku strukturu koja će se posebno referisati prema prijevremenim izborima, a PDP, Kojić i ‘Svojim putem’, kao i još nekoliko stranaka, donijeće svoje odluke o učestvovanju”, dodao je gradonačelnik Banjaluke.

Pored Stanivukvoića, za sada je poznato da će među članovima biti i načelnik opštine Pale, Dejan Kojić, koji je podnio ostavku na sve funkcije u Demokratskom savezu (DEMOS) i Igor Radojičić, predsjednik pokreta "Svojim putem".

Što se tiče prijevremenih izbora, Stanivuković je naglasio da nije riječ o “bianco podršci” i da PDP ima svoju jasnu upotrebnu vrijednost:

“Fascinantno mi je da neko podrazumijeva da je podrška PDP-u i meni kao predsjedniku automatska. Bianco podržava samo neko ko nema upotrebnu vrijednost, a PDP itekako ima.”

Govoreći o odnosima u opoziciji, Stanivuković je naglasio:

“Svi su bili protiv mene. Vukanović je govorio da ću zabiti nož u leđa, ali to ne radim. Ako pogledate, ko je zapravo zabio nož u leđa meni? Danas smo nezaobilazni na političkoj sceni i spremni smo razgovarati, ali razgovor je nužan prije bilo kakve podrške.”

Stanivuković je rekao da je PDP predložio da kandidat bude neko iz akademske zajednice, ali da su pojedini očekivali da će, bez obzira na ishod, pobjeda ili poraz biti pripisani isključivo njemu i PDP-u