"U Banjaluci sam skoro svaki dan, ali on često nije": Minić odgovorio Stanivukoviću pa ekspresno dogovorili sastanak

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić odgovorio je na poziv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"U Banjaluci sam skoro svaki dan i ona je Vladi Srpske važna kao i svi drugi gradovi. Znam da gradonačelnik Stanivuković često nije u gradu – zato ćemo čim uskladimo termine, održati i službenu posjetu, u interesu Banjalučana i razvoja najvećeg grada u Srpskoj", napisao je Minić na "Iksu".

Nedugo zatim, zahvalio se na brzoj reakciji gradonačelnika i objavio da su dogovorili sastanak za subotu.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao je premijera Minića na sastanak u Gradskoj upravi zbog, kako je naveo, brojnih otvorenih pitanja.

