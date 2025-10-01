"Mnogo je otvorenih pitanja": Stanivuković pozvao Minića u Banjaluku

Gradonačelnik Banjeluke Draško Stanivuković pozvao je premijera Republike Srpske Savu Minića da dođe u Banjaluku, jer, kako navodi, postoje brojni projekti o kojima bi trebali razgovarati.

Izvor: Grad Banjaluka

"Očekivao sam da će, ako ne prva, onda među prvim opštinama i gradovima koje će gospodin Minić posjetiti, biti upravo Banjaluka", rekao je Stanivuković.

Stanivuković kaže da je mnogo otvorenih tema i pitanja između Vlade Republike Srpske i Banjaluke.

"Od mosta u Česmi, preko kružnih tokova na magistralnim putevima koji prolaze kroz naš grad, do Centralnog spomen-obilježja. Uvjeren sam da ih zajednički, uz ozbiljnost i odgovornost, možemo riješiti", kazao je on.

Iskoristio je priliku da prmijera Republike Srpske Savu Minića pozove na sastanak.

"Pozivam ga da dođe u Banju Luku, jer je naš grad uvijek otvoren za saradnju, a sve u korist svih građana koji u njemu žive", kazao je gradonačelnik Banjaluke.

(Mondo)