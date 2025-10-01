logo
Načelnik Pala Dejan Kojić napušta DEMOS: Ulazi u novi politički pokret s Stanivukovićem i Radojičićem

Načelnik Pala Dejan Kojić napušta DEMOS: Ulazi u novi politički pokret s Stanivukovićem i Radojičićem

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Načelnik opštine Pale, Dejan Kojić, danas je podnio ostavku na sve funkcije u Demokratskom savezu (DEMOS). Kojić je potvrdio da će, zajedno sa Draškom Stanivukovićem i Igorom Radojičićem, učestvovati u osnivanju novog političkog pokreta, koji se očekuje u oktobru.

Dejan Kojić prelazi u pokret sa Stanivukvoićem i radojičićem Izvor: Demos

On je Srni rekao da će, zajedno sa Draškom Stanivukovićem i Igorom Radojičićem, učestvovati u osnivanju novog političkog pokreta.

"Nema tajne da ću se pridružiti pokretu Draška Stanivukovića koji bi trebao da bude formiran u oktobru", dodao je Kojić.

On je rekao da se prethodno sastao sa predsjednikom DEMOS-a Nedeljkom Čubrilovićem, sa kojim je razgovarao o odlasku iz stranke, zahvalio mu za dosadašnje povjerenje i korektan odnos, te mu iznio svoje dalje planove.

Kojić je kao kandidat DEMOS-a, uz podršku opozicionih partija, izabran za načelnika opštine Pale na prošlim lokalnim izborima.

Novi politički subjekt pod nazivom Pokret za Srpsku činiće Draško Stanivuković sa dijelom PDP-a, pokret "Svojim putem" Igora Radojičića i Dejan Kojić.

