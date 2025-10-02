Stanivuković kritikuje rukovodstvo Skupštine: „Građani Banjaluke ne smiju ispaštati zbog ličnih tenzija“

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je u obraćanju medijima komentarisao aktuelna pitanja u gradu, uključujući neodržavanje sjednica Skupštine, probleme u Akvani i GOB-u, infrastrukturne projekte, funkcionisanje Vodovoda i pitanje plata u vrtićima.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Mi smo posljednju sjednicu imali u junu, uskoro će proći 90 dana bez redovne sjednice. Imali smo samo jednu sjednicu zahvaljujući SNSD-u i predsjedniku Gradskog odbora, Vladi Đajiću. Na toj sjednici raspravljalo se oko 50 tačaka, iako je predloženo 100. U 18 mjeseci imali smo samo dvije sjednice", rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik je naglasio da predsjednik Skupštine gostuje po televizijskim emisijama najavljujući da neće biti sjednica.

„Pozivam rukovodstvo SNSD-a da konačno zakažu sjednicu. Hajde da radimo, imamo puno posla. Dobili smo i odluku Ustavnog suda koja jasno kaže da Kolegijum ne može skidati tačke sa dnevnog reda. Nemojte lične odnose prenositi na građane Banjaluke i profesionalni odnos“, poručio je Stanivuković.

Stanivuković je kritički govorio o infrastrukturnim i obrazovnim problemima u gradu. Naglasio je da Banjaluka još uvijek nema kolektor jer SNSD odbija da usvoji Regulacioni plan koji se odnosi na Dolac, a problem vodosnabdijevanja potkozarskih sela ostaje neriješen jer, iako su pribavljene sve potrebne građevinske dozvole, sjednice Skupštine se ne održavaju.

Osudio je i postupke predsjednika Skupštine Vlade Đajića, koji je, kako je naveo, nazvao direktoricu Gimnazije i sugerisao da se gradonačelnik ne obrati prilikom obilježavanja 130 godina škole. Takođe, kritikovao je postupke SNSD-a, koji je poslao pozive za žurke putem dežurnih učenika, a kada je neko fotografisao poziv, pokušalo se preko dežurnih kamera otkriti ko je to uradio i spriječiti ga.

„Pitam se, ima li iko normalan u SNSD?Čudi me da ustanove koje se bave obrazovanjem djece šute na ovo“, zaključio je Stanivuković.

O javnim vrtićima, koji su nedavno održali štrajk upozorenja, gradonačelnik je rekao da je više puta razgovarao sa predstavnicima vrtića i priznao da sindikat ima pravo – plate vaspitača su male.

„Plate naših inženjera su takođe male, svega 2.000 KM. Svjesni smo da standard mora da se drži. Vaspitači su tražili povećanje plata od 20 odsto, što je za nas bio prevelik zalogaj. Problem je u nestabilnosti u Skupštini, jer ne znamo hoćemo li imati usvojen budžet. Ne mogu da potpišem kolektivni ugovor i obavežem se na isplatu plata ako postoji realna šansa da budžet ne bude usvojen, što bi ugrozilo cijeli sistem“, objasnio je Stanivuković.

Njegovo rješenje je, kako je naveo, bilo davanje dodatka na redovnu platu od nešto više od 10 odsto, uz obavezu da se kada se stvore uslovi za korekciju cijena u vrtićima, što je realno jer iznosi 20 odsto, može povećati plata i potpisati kolektivni ugovor.

Stanivuković je posebno istakao probleme u sportskim objektima i Vodovodu.

„Akvana je važna. Kada sam preuzeo vođstvo grada, dug Akvane iznosio je 10 miliona KM, a sada je manji od milion. Za vrijeme mog mandata svi doprinosi radnicima Akvane se redovno isplaćuju. SNSD-ovi amandmani su skinuli grant od milion maraka za funkcionisanje Gradskog olimpijskog bazena, koji se isplaćuje već 20 godina, zbog čega nisu mogli da se plaćaju doprinosi, a SNSD već četiri mjeseca ne želi da vrati sredstva koja su oduzeli svojom greškom“, rekao je gradonačelnik.

O funkcionisanju Vodovoda rekao je da Banjaluka raspolaže sa preko 200 kilometara vodovodnog sistema, a ove godine mreža će biti proširena na više od 300 kilometara. Cijena vode u gradu iznosi 1,10 KM, dok se ista voda prodaje u Laktašima po 1,60 KM. Mjerno mjesto u Banjaluci pokazuje cijenu od 1,40 KM, što je znatno niže nego u drugim gradovima.

„Onda kažu da Vodovod ne posluje kako treba. Kada bi cijene bile kao u Laktašima i Čelincu, Vodovod bi imao višak od oko 12 miliona KM. SNSD to ne zanima. Da li je moguće da politička osveta ide toliko daleko samo da se dokaže da Draško Stanivuković nije sposoban?“

Na kraju, Stanivuković se osvrnuo i na pripreme za grijnu sezonu u Banjaluci.

„Sve će biti spremno za grijanje. S obzirom na niže temperature koje nas očekuju, radimo na tome da grijna sezona počne ranije. Otići ću u Toplanu tokom vikenda i razgovarati o ispunjavanju uslova za početak sezone. Očekujte da grijanje počne ili za vikend ili početkom naredne sedmice“, najavio je gradonačelnik.

Stanivuković je na kraju apelovao da se lične i političke razmirice ne prenose na građane i da se prioritet postavi na funkcionisanje grada i njegovih ustanova.

(Mondo)