Sada možete da posjedujete dio Ajfelove kule: Sprema se aukcija za strastvene kolekcionare

Ovo je peta aukcija dijelova stepeništa Ajfelove kule koju je "Artcurial" organizovao od 2013. godine.

Suvenir tehnički može da bude bilo koja stvar koju želite da zadržite za uspomenu, a za većinu ljudi su to magneti, majice ili možda flaša lokalnog vina. Ipak, strastveni ljubitelji Francuske biće zainteresovani za nešto malo ozbiljnije, ali će morati da izdvoje konkretnu sumu za ovaj poduhvat.

Ajfelov toranj, simbol Pariza, izgrađen je još 1880-ih, uoči Svjetske izložbe, a francuski inženjer Gustav Ajfel ga je projektovao na tri glavna nivoa. To je, naravno, bilo prije ere liftova, pa je penjanje do trećeg sprata podrazumijevalo ogroman broj stepenica.

Danas su stepenice koje povezuju prizemlje i prvi sprat, kao i prvi i drugi sprat, obnovljene i modernizovane, ali šta je sa spiralnim stepeništem kojima možete ići sa drugog i treći sprat, gdje je ujedno i Ajfel imao svoju kancelariju?

Stepenice su uklonjene 1983. godine, isječene na 24 dijela, zamijenjene liftovima i potom prodate na aukciji.

Takva je bila sudbina većine stepenika, ali se jedan dio i dalje nalazi na prvom spratu Ajfelove kule, dok Muzej Orse, park Vilet i Muzej istorije gvožđa takođe posjeduju po jedan segment. Ostali su rasuti širom svijeta, na mestima poput Diznilenda ili vrtova fondacije Joiši u Japanu.

Jedan dio bi mogao da završi i u dnevnoj sobi nekog srećnog kupca.

Anonimni prodavac je više od četiri decenije posjedovao segment visok oko 2,6 metara, ali je odlučio da ga ponudi na aukciji.

Francuska aukcijska kuća "Artcurial" će 21. maja organizovati prodaju, a prema navodima artneta, cijena bi mogla da dostigne i 50.000 evra.

Da li su se prodavali i drugi dijelovi spiralnih stepenica Ajfelovog tornja?

Da! Ovo je zapravo peta aukcija dijelova stepeništa koju je "Artcurial" organizovao od 2013. godine. Segment od 19 stepenika je svojevremeno prodat za 212.458 evra, dok je 2016. dio visok oko 2,6 metara dostigao vrtoglavih 523.800 evra, poslije žestokog nadmetanja.

