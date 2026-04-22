logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odmor nije luksuz nego potreba: Šta je "francuska nedjelja" i zašto svi treba da je usvojimo

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Da li znate šta je trend "francuske nedjelje"?

Koncept francuske nedjelje osvaja svijet Izvor: Mark Aumann/Shutterstock

U savremenom svijetu gotovo svaki minut života djeluje pomno isplanirano. Nema mjesta za dosadu i obično ljenčarenje. Čak i vikendi sve rjeđe služe za odmor i pretvaraju se u vrijeme za nadoknađivanje zaostalih obaveza. U takvim okolnostima sve češće se govori o trendu "francuske nedjelje". To je odgovor na umor od brzog tempa života i pritiska produktivnosti.

Vikend u trku - zašto nam je potrebna promjena?

S jedne strane, tokom vikenda "ne priliči" ležati skrštenih ruku. Priče poznanika ili objave na društvenim mrežama jasno pokazuju da svaki slobodan trenutak treba iskoristiti produktivno. Izlet, trening, obilazak srednjovekovnih ruševina van grada, vožnja biciklom s prijateljima ili vikend kurs za usavršavanje vještina.

Slobodno vrijeme je takvo samo po nazivu. U posljednjih nekoliko godina zavladala je moda stalne aktivnosti, zbog koje bismo prije trebalo da govorimo o "zauzetom vremenu".

S druge strane, poslije intenzivne radne nedjelje mnogi od nas pokušavaju da nadoknade zaostatke u kućnim obavezama. Upadamo u vrtlog čišćenja, kupovine i sastanaka odlaganih danima. Kao rezultat, subota i nedjelja prolaze u žurbi, a nova nedjelja počinje bez prave regeneracije. Ovakav obrazac čini da se stvarni odmor gura daleko u drugi plan.

Šta je "francuska nedjelja"?

Francuzi odavno nedjelju doživljavaju kao dan odmora, a danas njihov pristup inspiriše ostatak svijeta da uspori tempo i povrati ravnotežu. Trend "francuska nedjelja" podrazumijeva promjenu načina razmišljanja, a ne uvođenje krute rutine.

U Francuskoj nedjelja ima poseban karakter. Mnoge prodavnice ostaju zatvorene. Nezamislivo je zakazati termin kod frizera ili kozmetičara, što se kod nas čini sasvim prirodnim. Zahvaljujući tome, lakše je fokusirati se na odnose, odmor i sopstvene potrebe. Nedjelja treba da bude dan izuzet iz pritiska produktivnosti.

Na čemu se zasniva "francuska nedjelja"?

Slobodna nedjelja, prema ovoj životnoj filozofiji, sastoji se od malih rituala koji imaju jedan cilj - regeneraciju i zadovoljstvo. Preporučuje se odustajanje od ustajanja uz zvuk alarma. Organizam sam treba da odluči kada je spreman da se probudi i izađe iz kreveta.

Mirno jutro s laganim doručkom, kafom i nečim slatkim za grickanje sljedeći je prijedlog za ulazak u režim odmora već od ranog jutra. Dan protiče bez detaljnog plana. U opisima fenomena "francuske nedjelje" često se može naići na termin flâner, koji se odnosi na mirnu šetnju bez konkretnog cilja.

Zašto francuski stil života postaje popularan?

Rastuće interesovanje za nedjelju u francuskom stilu nije slučajno. U vremenu stalne žurbe, sve više ljudi traži načine da povrati ravnotežu. French Sunday podsjeća da odmor nije luksuz, već nužnost. Istovremeno postaje način da se napune baterije pred novu nedelju i da se umanji psihičko opterećenje izazvano perspektivom ponedjeljka.

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA