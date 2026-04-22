Odmor nije luksuz nego potreba: Šta je "francuska nedjelja" i zašto svi treba da je usvojimo

Da li znate šta je trend "francuske nedjelje"?

U savremenom svijetu gotovo svaki minut života djeluje pomno isplanirano. Nema mjesta za dosadu i obično ljenčarenje. Čak i vikendi sve rjeđe služe za odmor i pretvaraju se u vrijeme za nadoknađivanje zaostalih obaveza. U takvim okolnostima sve češće se govori o trendu "francuske nedjelje". To je odgovor na umor od brzog tempa života i pritiska produktivnosti.

Vikend u trku - zašto nam je potrebna promjena?

S jedne strane, tokom vikenda "ne priliči" ležati skrštenih ruku. Priče poznanika ili objave na društvenim mrežama jasno pokazuju da svaki slobodan trenutak treba iskoristiti produktivno. Izlet, trening, obilazak srednjovekovnih ruševina van grada, vožnja biciklom s prijateljima ili vikend kurs za usavršavanje vještina.

Slobodno vrijeme je takvo samo po nazivu. U posljednjih nekoliko godina zavladala je moda stalne aktivnosti, zbog koje bismo prije trebalo da govorimo o "zauzetom vremenu".

S druge strane, poslije intenzivne radne nedjelje mnogi od nas pokušavaju da nadoknade zaostatke u kućnim obavezama. Upadamo u vrtlog čišćenja, kupovine i sastanaka odlaganih danima. Kao rezultat, subota i nedjelja prolaze u žurbi, a nova nedjelja počinje bez prave regeneracije. Ovakav obrazac čini da se stvarni odmor gura daleko u drugi plan.

Šta je "francuska nedjelja"?

Francuzi odavno nedjelju doživljavaju kao dan odmora, a danas njihov pristup inspiriše ostatak svijeta da uspori tempo i povrati ravnotežu. Trend "francuska nedjelja" podrazumijeva promjenu načina razmišljanja, a ne uvođenje krute rutine.

U Francuskoj nedjelja ima poseban karakter. Mnoge prodavnice ostaju zatvorene. Nezamislivo je zakazati termin kod frizera ili kozmetičara, što se kod nas čini sasvim prirodnim. Zahvaljujući tome, lakše je fokusirati se na odnose, odmor i sopstvene potrebe. Nedjelja treba da bude dan izuzet iz pritiska produktivnosti.

Na čemu se zasniva "francuska nedjelja"?

Slobodna nedjelja, prema ovoj životnoj filozofiji, sastoji se od malih rituala koji imaju jedan cilj - regeneraciju i zadovoljstvo. Preporučuje se odustajanje od ustajanja uz zvuk alarma. Organizam sam treba da odluči kada je spreman da se probudi i izađe iz kreveta.

Mirno jutro s laganim doručkom, kafom i nečim slatkim za grickanje sljedeći je prijedlog za ulazak u režim odmora već od ranog jutra. Dan protiče bez detaljnog plana. U opisima fenomena "francuske nedjelje" često se može naići na termin flâner, koji se odnosi na mirnu šetnju bez konkretnog cilja.

Zašto francuski stil života postaje popularan?

Rastuće interesovanje za nedjelju u francuskom stilu nije slučajno. U vremenu stalne žurbe, sve više ljudi traži načine da povrati ravnotežu. French Sunday podsjeća da odmor nije luksuz, već nužnost. Istovremeno postaje način da se napune baterije pred novu nedelju i da se umanji psihičko opterećenje izazvano perspektivom ponedjeljka.

