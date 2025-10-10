logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nedjelja u trgovini – rad ili odmor? Ministarstvo i sindikalci se dotakli i marži: "Nije čista zarada, ima i troškova"

Nedjelja u trgovini – rad ili odmor? Ministarstvo i sindikalci se dotakli i marži: "Nije čista zarada, ima i troškova"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Rad nedjeljom mora biti adekvatno plaćen – poruka je sa sastanka predstavnika Ministarstva trgovine i turizma i Saveza sindikata Srpske.

Nedjelja u trgovini – rad ili odmor? Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Ministarstvo trgovine i turizma i Savez sindikata Republike Srpske zajednički će raditi na pronalaženju modela za unapređenje zakonodavnog okvira da rad nedjeljom bude adekvatno plaćen, da se dodatno zaštite prava radnika i time obezbijedi nesmetano funkcionisanje privrede, sigurnost radnih mjesta i plata svih zaposlenih u ovom sektoru.

Ovo opredjeljenje je potvrđeno da današnjem sastanku ministra trgovine i turizma Srpske Denisa Šulića i pomoćnika ministra za trgovinu Dušanke Tegeltije sa delegacijom Saveza sindikata Srpske koju je predvodio predsjednik Goran Stanković.

Šulić je naglasio da je važno voditi računa o svemu kako se ne bi došlo u situaciju da se, poput Federacije BiH, uvođenje neradne nedjelje u trgovinama plaća smanjenjem broja radnika u ovom sektoru i ugrožavanjem egzistencije njihovih porodica, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske.

On je delegaciju Saveza sindikata upoznao i o zaključcima nedavnih razgovora sa trgovcima i podacima o prosječnim maržama na osnovne životne namirnice u Republici Srpskoj, navodeći da su te marže na proizvode iz potrošačke korpe na nivou ispod 20 odsto.

"Republika Srpska je uvozno orijentisana i moramo biti svjesni da cijene po kojima naši dobavljači dolaze do proizvoda nisu na nivou onih po kojima ih nabavljaju znatno veća tržišta. Sve to utiče na konačnu cijenu proizvoda, a ne samo trgovačka marža koja je najčešće u fokusu javnosti", naveo je Šulić.

On je pojasnio da marža nije zarada trgovca već da se iz nje pokrivaju svi troškovi, pa i plate radnika, te da je neophodno biti oprezan kako nedovoljno pripremljenim mjerama ne bi došlo do ugrožavanja primanja i radnih mjesta u ovom sektoru.

Na sastanku je potvrđeno opredjeljenje da u narednom periodu zajednički rade na analizi potrošačakih korpi i rasta cijena, te da u koordinaciji predlažu mjere s ciljem sprečavanja dodatnog rasta cijena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nedjelja trgovina trgovci

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ