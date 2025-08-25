logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više cijene u Republici Srpskoj (ne) utiču na novčanike: Sve poskupjelo a promet u trgovinama stalno raste

Više cijene u Republici Srpskoj (ne) utiču na novčanike: Sve poskupjelo a promet u trgovinama stalno raste

Autor Brankica Spasenić
0

Promet u trgovinama na malo u prvih sedam mjeseci ove godine veći ja za oko deset odsto, uprkos tome što se u istom periodu bilježi rast cijena gotovo svih proizvoda i usluga.

Porast prometa u trgovinama RS Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema podacima Zavoda za statistiku RS ukupan promet u trgovini na malo u julu 2025. godine u odnosu na mjesec ranije veći je za 5,2 odsto, dok se najznačajniji rast od preko devet odsto bilježi u trgovini hranom, pićima i duvanom.

“Indeks prometa trgovine na malo u periodu januar-jul 2025. godine u odnosu na isti period 2024. godine nominalno je veći 10,6 odsto, dok je realno veći za 9,1 odsto”, saopšteno je.

Uporedo, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj iz mjeseca u mjesec su u stalnom porastu.

U julu 2025. godine cijene su u prosjeku bile više za 0,3 odsto u odnosu na mjesec ranije, a za pet odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Za godinu dana, od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u devet.

Najveći godišnji rast cijena imali su bezalkoholna pića od 43,6 odsto, voće 21,4 i povrće 16,7 odsto, a značajno su poskupjele medicinske usluge i to za 37,9 odsto, hrana i piće u ugostiteljskim objektima za 8,3 odsto, usluge lične higijene 10,7 odsto…

Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2025. godine iznosila je 1.556 КM.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

promet trgovina cijene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ