Više cijene u Republici Srpskoj (ne) utiču na novčanike: Sve poskupjelo a promet u trgovinama stalno raste

Promet u trgovinama na malo u prvih sedam mjeseci ove godine veći ja za oko deset odsto, uprkos tome što se u istom periodu bilježi rast cijena gotovo svih proizvoda i usluga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema podacima Zavoda za statistiku RS ukupan promet u trgovini na malo u julu 2025. godine u odnosu na mjesec ranije veći je za 5,2 odsto, dok se najznačajniji rast od preko devet odsto bilježi u trgovini hranom, pićima i duvanom.

“Indeks prometa trgovine na malo u periodu januar-jul 2025. godine u odnosu na isti period 2024. godine nominalno je veći 10,6 odsto, dok je realno veći za 9,1 odsto”, saopšteno je.

Uporedo, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj iz mjeseca u mjesec su u stalnom porastu.

U julu 2025. godine cijene su u prosjeku bile više za 0,3 odsto u odnosu na mjesec ranije, a za pet odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Za godinu dana, od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u devet.

Najveći godišnji rast cijena imali su bezalkoholna pića od 43,6 odsto, voće 21,4 i povrće 16,7 odsto, a značajno su poskupjele medicinske usluge i to za 37,9 odsto, hrana i piće u ugostiteljskim objektima za 8,3 odsto, usluge lične higijene 10,7 odsto…

Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2025. godine iznosila je 1.556 КM.

