Vlada usvojila Prijedlog zakona o zaštiti potrošača, Šulić: Građani će biti bolje zaštićeni od lažnih sniženja

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Građani Republike Srpske dobiće niz novih prava donošenjem Prijedloga zakona o zaštiti potrošača, koji je danas utvrdila Vlada Srpske, izjavio je ministar trgovine i turizma Denis Šulić.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je istakao da će primjena zakona stati ukraj lažnim sniženjima i manipulacijama s cijenama.

„Trgovac će biti obavezan da istakne najnižu cijenu u posljednjih 30 dana, čime se onemogućavaju prevare i fingirana sniženja“, rekao je Šulić na konferenciji za novinare u Banjaluci, dodajući da Republika Srpska prednjači u BiH po stepenu zaštite potrošača.

Posebna pažnja, naglasio je, posvećena je internet i elektronskoj kupovini, s obzirom na to da se sve više građana odlučuje za ovaj oblik trgovine.

Prema novom zakonu, svi koji vrše popravke u vrijednosti većoj od 100 KM moraće da izdaju predračun, a svako povećanje cijene biće moguće samo uz saglasnost potrošača.

Šulić je naveo da je aktom uveden i pojam „ugroženog potrošača“, dok je izbačena dosadašnja obaveza da se reklamirani proizvod vraća u originalnoj ambalaži.

„Originalna ambalaža više neće biti potrebna, čime dodatno štitimo potrošače“, istakao je ministar.

On je dodao da će od naredne školske godine, u saradnji s Ministarstvom prosvjete i kulture, u škole Srpske biti uvedena edukacija o pravima potrošača.

„Želimo da stvaramo generacije koje poznaju svoja prava i umiju da ih zaštite“, rekao je Šulić.

U javnoj raspravi o Nacrtu zakona učestvovalo je više od 200 građana i predstavnika institucija, što, kako je istakao, potvrđuje veliko interesovanje za ovu oblast.

