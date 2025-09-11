Šulić najavio sastanak sa trgovačkim lancima: "Fokus sjednice Vlade RS na cijenama u Srpskoj"

Fokus današnje sjednice Vlade Republike Srpske bio je na kretanju cijena u Srpskoj, rekao je ministar trgovine i turizma Denis Šulić.

Izvor: Srna/Darko Šavija

"Za narednu srijedu najavili smo sastanak sa trgovačkim lancima. Želimo ispratiti sva poskupljenja i vidjeti da li su ona opravdana", rekao je Šulić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade.

On je podsjetio da je Ministarstvo trgovine i turizma Srpske u prethodnom periodu kreiralo različite politike u korist očuvanja životnog standarda građana Republike Srpske.

Šulić je naveo da je Skupština akcionara Olimpijskog centra "Jahorina", koja je bila zakazana za 15. septembar, odgođena zbog određenih procedura.

"Nakon završetka procedura nastavićemo sa konsolidacijom Olimpijskog centra da dočekamo spremni zimsku sezonu od koje očekujemo mnogo", rekao je Šulić.

(Srna)