Poslodavci i sindikati o radnoj nedjelji: Potrebno naći rješenje koje će odgovarati svima

Savez sindikata Republike Srpske zalagaće se da nedjelja bude neradni dan u kojoj god oblasti to bude moguće, a u djelatnosti gdje to nije izvodivo da radnik ima uvećanu dnevnicu.

Izvor: Savez sindikata RS

Stanković je na okruglom stolu o temi "Nedjelja nije običan radni dan – šta je rješenje?", organizovanom povodom 33 godine postojanja Saveza sindikata, rekao da postoji više mogućih rješenja o kojim treba razgovarati, a da prelazno rješenje bude više plaćena nedjelja.

"Nedjelja treba da bude plaćena ili kao rad na praznik, rad noću ili prekovremeni rad, da se barem djelomično valorizuje to što je radni dan", naveo je Stanković.

On je istakao da se treba razgovarati i o mogućnosti da majke koje imaju djecu do sedam godina ne rade nedjeljom, te da jedan radnik ne može da radi svaki vikend i subotu i nedjelju.

Stanković je rekao da je cilj da predstavnici najodgovornijih institucija i socijalni partneri iznesu svoje stavove, te predlože moguća rješenja kako na najbolji način urediti rad nedjeljom u Republici Srpskoj.

Naveo je i da se nedjeljom radi samo u Srbiji i Republici Srpskoj, dok su ostale zemlje u regionu ukinule radnu nedjelju.

Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić izjavio je da se mora voditi računa o tome da različite djelatnosti imaju različite uslove rada.

"Prijedlog je da analiziramo pozitivne i negativne efekte donošenja takve odluke i da se održe javne rasprave po djelatnostima. Nije isto da li je riječ o trgovini, četvorobrigadnom sistemu kao u termoelektranama, turizmu ili javnim institucijama kao što su policija, zdravstvo... Moramo pronaći rješenja koja će imati pozitivan efekat i na ekonomiju i na život ljudi", rekao je Škrebić.

Psiholog Zoja Lakić ocijenila je da rad nedjeljom ima negativne efekte i na produktivnost radnika i na to koliko izostaju s posla i mijenjaju poslodavca.

"Pogotovo je negativan efekat na porodični život, jer je nedjelja dan koji se koristi za odmor, porodicu, prijatelje. Istraživanje je pokazalo negativne posljedice na porodični život, odnose supružnika, a posebno na razvoj djece", naglasila je Lakićeva.

Vođa projekta Evropske unije za civilno društvo Igor Stojanović rekao je da projekat tehničke asistencije za civilno društvo podržava i jačanje socijalnog dijaloga na svim nivoima, pa tako i debate o radu nedjeljom, dodavši da ovo pitanje treba urediti zakonom.

SRNA