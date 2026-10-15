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Kraj za tekstilni pogon u Bileći: Vlasnici fabrike "Bilkon" zatražili stečaj, stotinu radnika ostaje bez posla

Kraj za tekstilni pogon u Bileći: Vlasnici fabrike "Bilkon" zatražili stečaj, stotinu radnika ostaje bez posla

Autor D.V. Izvor Capital.ba
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Vlasnici tekstilnog pogona "Bilkon" iz Bileće koji je zapošljavao stotinjak radnika podnijeli su Okružnom privrednom sudu u Trebinju zahtjev za stečaj preduzeća.

Sud u Trebinju pokrenuo predstečajni postupak za bilećki "Bilkon" Izvor: Shutterstock

U zahtjevu su naveli da negativno posluju jer im je smanjen broj narudžbi zbog čega im prijeti platežna nesposobnost.

"Procjena je da bi dalji nastavak poslovanja doveo do još većeg gubitka i neizmirenja obaveza prema povjeriocima", naveli su u zahtjevu.

Uz prijedlog za pokretanje stečaja sudu su dostavili i bankovne račune na kojima se vidi da od 18. septembra nije bilo nikakvih priliva.

Sud je odlučio da pokrene prethodni postupak, a Radenka Srndović iz Foče imenovana je za privremenog stečajnog upravnika. Ostavljen joj je rok od 30 dana da dostavi svoj prijedlog, piše Capital.

Bilkon je otvoren 2013. godine kada je u preduzeću radilo 54 radnika, a sve do prošle godine su poslovali pozitivno.

Prošle godine su prijavili prihode od 1,84 miliona maraka i poslovni minus od 125.531 KM.

Vlasnici preduzeća su Gojko Vuković i Nikola Nosović.

"Bilkon" se bavio proizvodnjom tekstilne konfekcije a među partnerima za koje je radio bio je i poznati njemački brend "Sthil".

Fabrika je bila smještena u objektima nekadašnje "Bilećanke" koja je takođe propala.

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Bileća stečaj

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