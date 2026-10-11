Dodik ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou BiH: O kandidatu za predsjednika Vlade Srpske će odlučivati SNSD

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou BiH, najavljujući razgovore sa HDZ-om BiH o mogućoj saradnji i ističući da je u Parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.

Dodik je ocijenio da su SNSD i HDZ BiH u prethodnom periodu dokazali partnerstvo, uprkos određenim neslaganjima i pokušajima HDZ-a da sarađuje sa opozicijom iz Republike Srpske.

„Mi smo imali partnerstvo koje je dokazano, uz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku kada su oni pokušali nešto da urade sa opozicijom, ali to se svelo na jedan sastanak negdje na Kupresu. I to je to“, rekao je Dodik za „Euronews BiH“.

On je naveo da se SNSD i HDZ BiH ne slažu u mnogim pitanjima, uključujući evropski put, ali da su spremni da razlike ne budu prepreka za dogovor.

„Mi imamo rezerve prema tom evropskom putu, ali smo rekli da se zbog toga po čemu se razlikujemo nećemo svakoga dana svađati. Hajde da probamo nešto da uradimo. Hoćemo da uradimo“, istakao je Dodik.

Govoreći o pregovorima o formiranju vlasti, rekao je da neće prihvatati da mu drugi određuju dnevni red sastanaka i da ga ne zanima koje će bošnjačke stranke biti na drugoj strani pregovora.

Dodik je podsjetio da, prema njegovim riječima, srpski predstavnici nisu dobili priliku da ranije preuzmu poziciju predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, navodeći da je time izgubljeno godinu i po dana mandata Zorana Tegeltije.

„Privlači me ta situacija da im nešto uzvratim“, rekao je Dodik.

SNSD zagovara širu koaliciju

Dodik je naveo da će stranke koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj imati devet mandata u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zbog čega smatra da je potrebno proširiti politički dogovor i na dio opozicije.

Ocijenio je da bi opozicione stranke trebalo da preispitaju svoju političku poziciju i vrate se, kako je rekao, srpskim nacionalnim interesima.

„Ja mislim da i iz opozicije moraju da shvate da su gubili glasove zato što se stvorio utisak o njihovom podaništvu gore. Treba da se konačno vrate na srpske nacionalne pozicije i da vrate svoj politički kapacitet“, poručio je Dodik.

Izrazio je očekivanje da će opozicija prihvatiti učešće u široj koaliciji, bez obzira na to da li bi u njoj imala jednog, dva ili četiri poslanika.

Komentarišući mogućnost da druge stranke pokušaju da formiraju većinu bez SNSD-a, Dodik je rekao da se tome ne protivi, ali je izrazio sumnju da će takav dogovor biti moguć.

„Vidim tamo neki kažu da će sada uzeti opoziciju i napraviti većinu. Pa neka naprave. Evo, ja se slažem da naprave. Samo ako mogu, neka naprave“, rekao je Dodik.

Izborni zakon i izborna komisija

Dodik je ocijenio da na ovogodišnjim izborima nije bilo zloupotrebe izborne tehnologije, ali je upozorio da bi takvih pokušaja moglo biti u budućnosti.

„Mi ne želimo da budemo zloupotrijebljeni“, naglasio je on.

Dodao je da će izborni zakon i izborna komisija biti redefinisani, ističući da će budući politički dogovori zavisiti i od rješavanja tih pitanja.

Govoreći o odnosima u BiH i izboru članova Predsjedništva BiH, Dodik je kritikovao političke poruke iz Sarajeva tokom predizborne kampanje, tvrdeći da je cilj bio obezbijediti dva člana Predsjedništva koji bi mogli da preglasavaju srpskog člana Željku Cvijanović.

Naveo je da su se, nakon izbora Darijane Filipović za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, pojavile drugačije reakcije u političkom Sarajevu.

„A kada je ušla hrvatski član Darijana Filipović, sada je opšti jauk. Sada ne mogu dva odlučivati, sad odlučuju tri“, rekao je Dodik.

On je ocijenio da u Sarajevu postoji očekivanje da svi prihvate političke narative koji se tamo kreiraju, dodajući da Republika Srpska, kako je naveo, neće prihvatati da se njena politika i interesi podređuju takvim očekivanjima.

O pomilovanju i kandidatu za premijera Srpske

Dodik je rekao da ne želi da dramatizuje pitanje eventualnog pomilovanja u Predsjedništvu BiH, koje se dovodi u vezu sa mogućnošću da preuzme funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske, ali je ocijenio da bi političkim predstavnicima u Sarajevu bilo bolje da to pitanje riješe.

Govoreći o rezultatima na parlamentarnim listama, istakao je da je Igor Dodik dobio najviše glasova, dodajući da je ponosan na to što mu je sin.

„On je ponosan na to što je moj sin, a i ja sam ponosan“, rekao je Dodik.

Naglasio je da će o kandidatu za predsjednika Vlade Republike Srpske odlučivati SNSD, odnosno politička partija koju vodi.

(Mondo)