Ponovljeni izbori u Bukviku: Do sada glasala četvrtina birača, izlaznost zadovoljavajuća

Na ponovljenim izborima u Bukviku kod Brčkog do sada je glasalo 108 od 403 upisana birača.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na ponovljenim izborima u brčanskom mjestu Bukvik do sada je glasalo 108 od upisanih 403 birača i to je zadovoljavajuća izlaznost, rekla je član Izborne komisije Brčkog Ljiljana Orendi.

Ona kaže da se ponovljeni izbori na ovom biračkom mjestu odvijaju bez problema i da nije bilo prigovora izbornoj komisiji.

Na ovom biračkom mestu u osnovnoj školi u Bukviku upisana su 403 birača - 322 sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske i 81 sa entitetskim državljanstvom Federacije BiH.

Centralna izborna komisije BiH poništila je glasanje na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za Parlamentarnu skupštinu BiH.