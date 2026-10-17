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Sve spremno za ponovljeno glasanje u Bukviku

Sve spremno za ponovljeno glasanje u Bukviku

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Za ponovljeno glasanje na biračkom mjestu u Bukviku kod Brčkog upisano je 406 birača.

Ponavlja se glasanje u Brčkom: Poznato koliko birača izlazi na biralište u Bukviku Izvor: Mondo/Slaven Petković

U Brčkom je sve spremno za ponovljeno glasanje na jednom biračkom mjestu u Bukviku sa 406 upisanih birača, rekla je član Izborne komisije Brčkog Ljljana Orendi.

Riječ je o biračkom mjestu u osnovnoj školi u Bukviku, a od upisanih birača njih 322 imaju entitetsko državljanstvo Republike Srpske.

Orendijeva je rekla da je birački materijal danas dopremljen na biračko mjesto, kao i tehnička oprema koja se koristi na izborima, čak i rezervna ukoliko bude problema sa aparatima.

Centralna izborna komisije BiH poništila je glasanje na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za Parlamentarnu skupštinu BiH.

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