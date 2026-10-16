Čović: Očekujem brzo formiranje vlasti na svim nivoima

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da su izborni rezultati pokazali ko ima legitimitet za učešće u budućim koalicijama i da očekuje brzo formiranje vlasti na svim nivoima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Čović je naveo da se očekuje objavljivanje konačnih izbornih rezultata 4. novembra, nakon čega bi trebalo intenzivirati razgovore o formiranju vlasti.

"Prepoznatljive su tri stranke u tri naroda i tu se može tražiti osnova. Može se kalkulisati, ali nikome ne treba kalkulisanje kakvo smo imali posljednjih godina. Meni ne pada na pamet da određujem ko će biti u ime druga dva naroda u vlasti“, rekao je Čović nakon današnje sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH.

Naglasio je da je u Republici Srpskoj jasan izborni rezultat, te podsjetio na nedavne razgovore sa SNSD-om u Banjaluci gdje su, kako je naveo, kao cilj naveli da se što prije formira vlast.

"Dogovorili smo se da ovaj saziv Savjeta ministara napravi budžet i dostavi ga novom Predsjedništvu. Time pokazujemo da želimo raditi, bez obzira na to što će neki o tome kalkulisati", rekao je Čović.

Očekuje da će Republika Srpska do kraja novembra imati formiranu novu Vladu i usvojen budžet, a uvjeren je i da bi formiranje vlasti ovaj put moglo ići brže i u FBiH.

Potvrdio je i da će nastaviti razgovore sa političkim liderima, uključujući predsjednika SDA Bakira Izetbegovića sa kojim očekuje skori telefonski razgovor, te dodao da bi potom trebalo da uslijedi zajednički sastanak partnera za FBiH, a potom i za nivo zajedničkih institucija.

Čović je ocijenio da je politički korektno razgovarati sa predstavnicima druga dva konstitutivna naroda, zbog čega je već obavio razgovor i sa predsjednikom SDP-a BiH, za kojeg smatra da ima prostor za postizanje dogovora.

"NJihov rezultat ostavlja prostor za dogovore, jer koliko vidim klubovi naroda u FBiH biće dijeljeni između te tri stranke i treba to uvažavati jer bez toga imate problem", naveo je Čović.

Izrazio je nadu da će novo Predsjedništvo BiH biti konstituisano sredinom novembra, čime bi se stvorili uslovi za nastavak političkih dogovora.

Govoreći o mogućnosti usvajanja evropskih zakona, Čović je najavio da će se o ovim pitanjima uskoro razgovarati i u Hrvatskoj, ali je ukazao da je cilj ponovo otvoriti neriješena zakonska pitanja i ubrzati evropski put BiH.

Najavio je i da će HDZ BiH nastaviti da insistira na izmjenama Izbornog zakona odnosno na rješenjima kojima bi se spriječilo ponovno preglasavanje.

Ocijenio je da će biti poteškoća na putu NATO integracija, ali da će se nastojati pronaći odgovarajuća rješenja.