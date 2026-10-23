Majli Sajrus ispunila je veliku želju obožavateljki Keš Džejkobs, koja je sve podijelila sa pratiocima na TikToku.

Izvor: TikTok printscreen / cashjacobs

Slavna pjevačica Majli Sajrus još jednom je dokazala koliko veliko srce ima i napravila potez o kom bruje društvene mreže. Nakon što je njena obožavateljka Džejkobs, koja se bori sa rakom dojke, objavila emotivan video na mrežama sa neobičnom željom, da joj upravo pjevačica pomogne u najtežem trenutku - tim pop zvijezde je reagovao u rekordnom roku.

Majli je djevojku primila u bekstejdž nakon svog velikog povratničkog koncerta u "Hollywood Bowl-u", uzela mašinicu u ruke i lično joj obrijala glavu pred ogledalom.

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Vidi opis Majli Sajrus obrijala glavu obožavateljki: Ispunila joj veliku želju pa sve podijelila na mrežama, a ovo je razlog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TikTok/cashjacobs Br. slika: 9 9 / 9 AD

Džejkobs je snimak ovog nevjerovatnog i izuzetno emotivnog susreta podijelila na TikToku i Instagramu, a riječi podrške i emotivni momenti iz svlačionice nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

"Zar ćemo to stvarno uraditi?"

Na samom početku, dok je držala mašinicu, Majli je pokušala da opusti atmosferu i kroz osmijeh upitala: "Zar ćemo to stvarno uraditi?", a zatim se našalila na sopstveni račun: "Bez brige, već sam se ranije brijala na nulu."

Tokom cijelog procesa, pjevačica je pružala ogromnu podršku djevojci koja se sprema za tešku borbu sa hemioterapijom i podsjetila je da ne mora da glumi snagu i skriva suze.

"Možeš istovremeno biti i nježna i snažna. Sasvim je normalno da osjećaš sve te emocije odjednom. Idemo, djevojko, uradimo to!" poručila joj je Majli prije nego što je skinula prvi pramen kose.

Pogleajte kako je sve izgledalo:

"Platila mi je let i kupila karte, ne mogu da dođem k sebi!"

Obožavateljka je u opisu videa otkrila da joj je pop zvijezda priredila gest koji će pamtiti do kraja života. Pored toga što je odvojila vrijeme za nju u najintimnijem trenutku, Majli joj je u potpunosti finansirala put.

"Majli mi nije samo platila let za Los Anđeles i ulaznice za koncert, nego je odvojila vrijeme da se nađemo i pomogla mi u jednom od najstrašnijih i najintimnijih trenutaka u mom životu", napisala je skrhana, ali zahvalna djevojka.

@cashjacobs_2 They say don’t meet your idols. Well I did. And it was everything and more. Miley not only flew me back out to LA with tickets to night 2 at the Hollywood Bowl but she took the time to meet me after and help me through one of the scariest and most intimate moments of my life. Finding out I had breast cancer, getting a port put in my chest and starting chemo was hard enough as it is. Never mind the side effects I’d soon be facing from the chemo. Her music has always lifted me in some of the hardest times of my life. And when they pass, I can listen to her songs and be reminded that I got through it and came out stronger. Between major depressive episodes and finding out I have stage 3 breast cancer. I am lucky enough to have reached her and her team and been given this opportunity of a lifetime. And that’s not to be said without thanking the power of the internet and all the people that helped me make this wish come true. UNREAL. Miley is the softest, coolest, KINDEST, and most genuine human being I’ve ever had the privilege of meeting and spending time with. And not to mention her SHAVING MY F***ING HEAD!!!!! WHAT?!? I want to hold on to this moment and to always remember the conversations we had and what they mean for me. And more importantly, what they did for me at a time like this. Thank you to Katie and Mia for being a major roll in helping me make this wish a reality. I could not have done it without you. I love you. Thank you to Olivia and Tamzin for being so absolutely generous and kind. Thank you Priscilla for making this whole trip and experience entirely possible. We really are stuck with each other forever. Thank you to every single person who tagged Miley in my videos and those who tagged me in hers. Lastly, thank you @Miley Cyrus ♬ original sound - cashjacobs

Samo riječi hvale za Majli

Ona je priznala da joj je saznanje da ima rak dojke, ugradnja porta u grudi i sam početak hemioterapije pao izuzetno teško, kao i saznanje o gubljenju kose koje slijedi. Ipak, muzika Majli Sajrus bila joj je najveći oslonac u najtamnijim danima.

"Majli je najnježnije, najkul, najljubaznije i najiskrenije ljudsko biće koje sam ikada imala čast da upoznam. Ovo je za mene bilo ostvarenje životnog sna", dodala je Džejkobs.

Inače, ovi koncerti u Los Anđelesu bili su prvi celovečernji nastupi Majli Sajrus nakon čak četiri godine pauze, pa je ovaj emotivni gest dodatno obilježio njen veliki povratak na scenu.