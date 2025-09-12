Vjerio se bivši muž Majli Sajrus: Varao je sa 14 žena, javno ponižavao, a sad se ženi njenom kopijom

Lijam Hemsvort i njegova dugogodišnja djevojka Gabrijela Bruks uskoro staju na ludi kamen.

Popularni glumac Lijam Hemsvort i bivši suprug pjevačice Majli Sajrus vjerio se sa djevojkom Gabrijelom Bruks nakon šest godina veze, a radosne vijesti podijelili su na Instagramu.

Bruks je pozirala sa ogromnim dijamantskim prstenom, ne skidajući ruke sa Lijama, a vesti da će par uskoro reći sudbonosno "da" stigle su nakon mjesec dana šuškanja da su se vjerili u tajnosti.

Inače, paru koji je zajedno od 2019. mnogi su prognozirali brz kraj, a poznato je i da su imali manju krizu u vezi tokom pandemije. Glasinama da "neće potrajati" doprinijelo je i to što Bruks dosta liči na njegovu bivšu, Majli, a u jednom trenutku Gabrijela i Lijam bili su razdvojeni zbog snimanja, što je njihov odnos stavilo na test.

Paparaci su ih snimili nekoliko puta, a ljudi su često komentarisali da ne vide "ljubav" sa Lijamove strane. Ipak, posljednjim potezom sve su demantovali.

Pogledajte još fotografija Bruks:

Podsjetimo, Majli Sajrus i Lijam Hemsvort počeli su vezu 2009. godine. Raskidali su i mirili su se bezbroj puta, a onda su se vjenčali 2018. pa razveli samo osam mjeseci kasnije. Razvod je zvanično okončan 2020.

Kao razlog navedena je njena preljuba odnosno veza sa Kejtlin Kartner Džener sa kojom je u jeku natpisa o krahu braka sa Lijamom, razmjenjivala nežnosti u javnosti. Međutim, malo potom saznalo se i da je to zapravo bila osveta na neke stvari koje je radio glumac.

Šuškalo se i da je Hemsvort pričao da Majli želi otvoren brak, ali i da ona ne može da se izbori sa njegovim problemima sa alkoholizmom i sa njegovom ljubomorom.

Miley Cyrus confirms wedding to Liam Hemsworth with dreamy photoshttps://t.co/oCs5hLESPMpic.twitter.com/BYQAFsnL1l — billboard (@billboard)December 26, 2018

Takođe su mnogi pamtili i njegovo "Smiri se" i "Ponašaj se", kao i "Prestani da me sramotiš", na gotovo svakom crvenom tepihu gdje bi Majli bila iole slobodnija ili prosto, ne bi radila ono što on od nje zahtijeva.

Novo svjetlo na odnos bacio je i Majlin hit "Flowers" za koji je spot snimljen, prema pisanju Pop Tingz, na mjestu gdje je glumac prevario muzičku zvijezdu sa najmanje 14 žena.

Majli Sajrus Flowers Izvor: YouTube/Miley Cyrus

