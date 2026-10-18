Majli Sajrus sa majkom gradi 97 domova za beskućnike i žrtve nasilja: Pjevačica održala lekciju iz humanosti

Majli Sajrus i njena majka grade 97 domova za beskućnike i žrtve nasilja, pokazujući humanost i posvećenost najsiromašnijoj zajednici Los Anđelesa.

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Majli Sajrus i njena majka, Tiš Sajrus-Persel, dobijaju priznanje na gala večeri "Svaka žena zbrinuta" ("Every Woman Housed Gala") za 2026. godinu, koju organizuje Centar za žene u centru grada u Los Anđelesu, za svoj rad na pružanju podrške ženama koje se suočavaju sa beskućništvom.

Njih dvije sarađuju sa ovim centrom od decembra 2024. godine posredstvom Fondacije Majli Sajrus, koja je pomogla u renoviranju njegovog dnevnog centra u Skid Rouu - objekta koji godišnje obezbjeđuje obroke, higijenske resurse i podršku za više od 5.000 žena.

Zidaju zgradu sa 97 stanova

Njihovo partnerstvo takođe podržava "Rozino mjesto" ("Rosa’s Place"), novu zgradu sa 97 jedinica za trajno stanovanje uz podršku, namijenjenu ženama i osobama koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Ovaj objekat će skoro udvostručiti postojeće kapacitete centra za smještaj, a njegovo otvaranje se očekuje 2027. godine.

Majli i Tiš su izjavile da im zajedničko učešće u misiji ovog centra znači čitav svijet, kao i da imaju u planu još projekata.

Voljeli je ili ne, Majli je dokazala veliku humanost na djelu, a za to joj svakako treba odati priznanje!