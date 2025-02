Zašto treba da se budite u 5 ujutro? Jačaju se 3 osobine važne za uspjeh, ali samo ako ispunjavate jedan uslov

Na svijetu je sve više jutarnjih ljudi koje je neko ubijedio da bi bilo dobro da ustaju prije prvih pijetlova. Zašto treba da se probudite u 5 ujutru?

Ukoliko ste se fokusirali na to da ostvarite uspjeh u životu, prije ili kasnije naići ćete na savjete mnogih lajfkoučeva koji tvrde da morate da ustanete rano ujutru. "Započnite dan u 5 ujutru i budite ispred konkurencije“, glasi slogan pristalica "Kluba u 5 ujutro".

A da li zaista postoji nešto neobično u tome da započnete dan u 5 ujutru?

Sve više jutarnjih ljudi

Pravilo od 5 ujutro, ili od 4.00 do 5.30, postoji u svijetu ličnog razvoja već nekoliko godina, iako ga je možda najviše popularisala knjiga Robina Šarme "Klub u 5 ujutro". Najprodavaniji autor i popularni lajfkouč, koji ima 1,4 miliona pratilaca na Instagramu, ubijedio je stotine hiljada ljudi da postanu jutarnji ljudi.

Šarma preporučuje buđenje u 5 ujutro i poštovanje pravila 20/20/20: prvih 20 minuta provedite radeći intenzivne vježbe, sljedećih 20 minuta meditirajući, vodeći dnevnik ili planirajući listu obaveza, a posljednjih 20 minuta učeći nešto novo. To može biti, na primjer, neki onlajn kurs, čitanje knjige ili članka, slušanje audio knjige ili podkasta. Smatra se da bi posle dužeg vremenskog perioda to trebalo da nas učini zdravijim, organizovanijim i omogući nam da steknemo mnogo novih znanja. I na kraju če dovesti do uspjeha i blagostanja.

Da li i vi treba da probate? Da, iako može biti nepodnošljivo buđenje tako rano – pogotovo zimi kad je napolju još mrak. Ali sama praksa je odlična za razvijanje discipline i istrajnosti, a ovi kvaliteti igraju ogromnu ulogu ako sanjate da postignete veliki uspjeh.

Nekome je 5.00 vreme samo za sebe

Zanimljivo je, međutim, da poznate ličnosti i izvršni direktori velikih kompanija ustaju tako rano iz drugog razloga. Uspješni ljudi su često veoma zaposleni, ali neki imaju i slične osobine ličnosti. Obično imaju 35 godina i više, porodicu i djecu. A kako bi postigli još više, nastoje da vrijedno rade i moraju da pronađu optimalno vreme za rad. Često je to 5 ujutro ili samo rano ujutro.

Za neke je 4.30 ujutro, za druge 6.00 ujutro. Tim Kuk iz kompanije Apple obično ustaje u 3.45 ujutro, ali češće u 4.30 ujutro, a Robert Iger, bivši izvršni direktor Diznija, ustaje gotovo svakog dana u 4.30 ujutro.Oni znaju da ih od oko 5 do 8 ujutru niko neće ometati.

Robin Šarma kaže da većina ljudi može da razvije naviku da započne dan rano ujutru. Kaže da je potrebno tačno 66 dana da se svako navikne na nešto novo i da mu ustajanje u 5 postane automatska navika.

A da li je rano buđenje za svakoga?

Rano buđenje nije za svakoga. Majkl Breus, autor bestselera "Moć KADA“, objašnjava da neće svi uživati u buđenju u 4 ili 5. Po njegovom mišljenju, trebalo bi da sledite sopstveni biološki sat. Neki ljudi su ranoranioci, drugi noćne sove, a sve se svodi na genetiku. Prema Breusu, naš hronotip – klasifikacija zasnovana na prirodnim navikama spavanja – određuje koliko ćemo biti produktivni ujutru.

Iz tog razloga se preporučuje da se oslanjate isključivo na svoja osjećanja, a ne da slijepo imitirate navike ranoranilaca.

Pri tome, nema toliko pompe oko ljudi koji više vole da rade uveče i spavaju do kasno. I mnogo je uspješnih i bogatih ljudi koji više vole da rade noću. Među njima je Aleksis Ohanian, osnivač Reddita, koji leže u 3 i budi se u 10. Mark Zakerberg, izvršni direktor Fejsbuka, nije jutarnja osoba i obično ustaje oko 8 sati.

Upoznajte sebe i gradite svoje snage

Članovima "Kluba u 5 ujutro" uspjeh nije zagarantovan, a ljudi koji odluče da se dovoljno naspavaju nisu osuđeni na neuspjeh. Ako se probudite u 7 ili 8 sati i osjećate se energično, produktivno i srećno, nema smisla to mijenjati. Isto važi i za one koji vole da rade noću.

Dakle, ne morate rano da ustajete da biste uspjeli u poslu i napredovali u karijeri. Ono što vam zaista treba jeste dosljednost i samodisciplina. A da li to radite uveče ili ujutru, od sekundarnog je značaja.

