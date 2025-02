Nikada ih ne radite na prazan stomak: 5 jutarnjih navika koje mogu štetiti vašem zdravlju

Jutarnje navike utiču na cjelokupni tok dana, a nije zanemarivo ni to šta pijemo i jedemo na prazan stomak.

Izvor: Shutterstock

Neke jutarnje navike, umjesto da doprinesu tome da budemo puni energije i elana, mogu napraviti više štete jer opterećuju tijelo, što se osjeća tokom cijelog dana. Provjerite koje su to navike.

Koje navike treba izbjegavati na prazan stomak?

Kafa prije doručka

Iako je pijenje kafe mnogima prvi jutarnji ritual, to nije najbolja navika za želudac. Osim toga, kafa na prazan stomak podstiče lučenje želudačne kiseline, što može dovesti do gorušice, refluksa i problema sa varenjem. Da biste to izbjegli, kafu pijte nakon izbalansiranog doručka.

Lijekovi protiv bolova

Ako uzimate lijekove protiv bolova kao što su aspirin i brufen, izbjegavajte da ih pijete na prazan stomak. Preporučuje se da ih uzimate nakon obroka ili u kombinaciji sa mlijekom, ali nikako na prazan stomak, jer mogu iritirati sluzokožu želuca i izazvati mučninu ili čak čireve.

Izvor: Shutterstock

Alkoholna pića

Na prazan stomak takođe izbjegavajte alkohol, jer ga tijelo tada brže apsorbuje, što povećava rizik od trovanja. Takođe, treba napomenuti da je ovo štetna navika za jetru, srce i bubrege, jer ih dodatno opterećuje.

Sokovi od citrusa

Sok od limuna i sokovi od citrusa su bogati korisnim vitaminima, ali mogu učiniti više štete nego koristi ujutro. Zbog veće količine kiseline mogu iritirati želudac, što naročito osjećaju ljudi sa želudačnim problemima poput gastritisa. Da biste postigli bolje efekte na zdravlje, limunov sok i slične sokove razrijedite sa vodom i pijte ih uz obrok.

Izvor: Shutterstock

Intenzivan jutarnji trening

Neki ljudi ujutro intenzivno vježbaju misleći da će im to pomoći da smršaju. Ujutro je korisno razgibavanja, joge i slične lakše aktivnosti, ali intenzivna vježba na prazan stomak nije preporučljiva. Ne samo da može izazvati gubitak mišića, već tijelo iscrpljuje, jer na prazan stomak nema dovoljno energije za visoke intenzivne napore koje je bolje obaviti tokom dana.

(MONDO/Wanted)