Ono što vas nervira kod drugih govori više o vama: Test sa 9 navika otkriva dio vas koji možda ne vidite

Koja vas tuđa navika najviše nervira? Izaberite jednu od 9 situacija i otkrijte šta vam najviše smeta

Izvor: Printscreen/mixnews.lv

Ponekad nas kod drugih najviše nerviraju upravo one osobine koje teško prihvatamo, ne nužno zato što ih i sami posjedujemo, već zato što se sudaraju sa našim očekivanjima, vrijednostima ili načinom na koji doživljavamo svijet. Nekome je nepodnošljiva tuđa neodgovornost, drugome potreba da sve bude savršeno, a trećem osjećaj da se podrazumijeva kako će uvijek biti na raspolaganju drugima. O tome govori naš test ličnosti.

Zanimljivo je da intenzitet naše reakcije ne zavisi uvijek od veličine problema. Ponekad nas sitnica iznervira zato što u njoj prepoznajemo obrazac koji smo mnogo puta iskusili, a ponekad zato što nam je teško da prihvatimo da drugi ne razmišljaju kao mi.

Ovaj test vas poziva da kroz 9 svakodnevnih situacija razmislite o svojim karakternim osobinama, očekivanjima i načinu na koji reagujete na ponašanje drugih. Izbor nije psihološka procjena, ali tumačenja vam mogu poslužiti kao zanimljiv povod za samoposmatranje. Inače, s naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Koju od ovih devet navika najteže podnosite? Nemojte birati ono što smatrate najnepristojnijim ili najneurednijim. Izaberite situaciju koja bi vas lično najbrže izbacila iz takta, čak i ako drugima djeluje potpuno beznačajno. Zatim pročitajte tumačenje i razmislite da li prepoznajete nešto od svog načina razmišljanja

Izvor: AI info Sensa

1. Prljavo posuđe u sudoperi

Možda vam najteže pada kada neko ne preuzima odgovornost, a ponaša se kao da će se problem riješiti sam od sebe.

Ako vas prljavo posuđe posebno nervira, moguće je da imate izražen osjećaj za uzajamnost. Ne očekujete nužno da svi budu pedantni, ali vam smeta kada neko uživa u zajedničkim pogodnostima, a posljedice svojih postupaka prepušta drugima.

Možda ste osoba koja ne voli da podsjeća druge na ono što bi trebalo sami da primijete. Radije ćete nešto uraditi nego ulaziti u raspravu, ali upravo tu može nastati problem: drugi se naviknu da preuzimate inicijativu, dok se u vama gomila nezadovoljstvo. Vrijedi da se zapitate da li ponekad predugo ćutite o nečemu što vam smeta, a onda reagujete mnogo oštrije nego što situacija naizgled zaslužuje.

2. Otvorena vrata ormarića

Možda vas ne nervira nered koliko činjenica da nešto ostaje nedovršeno i remeti vašu sliku o tome kako stvari treba da funkcionišu.

Moguće je da brzo uočavate nedosljednosti i da vam je teško da ih jednostavno zanemarite. Kada nešto primijetite, vaš um nastavlja da se vraća na to, čak i ako znate da nije naročito važno.

Ova osobina može vam pomoći da predvidite probleme i uočite detalje koje drugi propuštaju. Međutim, može vas učiniti nestrpljivim prema ljudima koji funkcionišu opuštenije. Možda od drugih očekujete da sami prepoznaju ono što je vama očigledno, pa zaboravljate da različiti ljudi ne usmjeravaju pažnju na iste stvari. Vaš izazov možda nije da naučite da budete uredniji, već da odlučite koje nesavršenosti zaista zaslužuju vašu pažnju.

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Vidi opis Ono što vas nervira kod drugih govori više o vama: Test sa 9 navika otkriva dio vas koji možda ne vidite Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Couple walking holding hands on a beach. People in love. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 14 14 / 14

3. Razbacana odjeća

Možda vam smeta kada neko zauzima zajednički prostor kao da se potrebe drugih podrazumijevaju.

Ako vas odjeća ostavljena svuda po kući posebno iritira, moguće je da ste osjetljivi na granicu između lične slobode i obzira prema drugima. Ne mora vam biti važno da sve bude savršeno sređeno, ali očekujete da svako prepozna trenutak kada njegovo ponašanje počinje da utiče na ostale.

Možda vam je teško da prihvatite kada neko svoje navike predstavlja kao bezazlene, dok se vi stalno prilagođavate njihovim posljedicama. S druge strane, moguće je i da prebrzo zaključujete da neurednost govori o nečijem odnosu prema vama. Ponekad je riječ samo o drugačijem pragu tolerancije. Važno pitanje za vas glasi: da li vam zaista smeta nered ili osjećaj da se od vas očekuje da ga prihvatite?

4. Vlažni peškir ostavljen na krevetu

Možda vas najviše pogađa kada neko ne razmišlja unaprijed, a od vas očekuje da se bavite posljedicama.

Ovakva sitnica može posebno da nervira ljude koji su navikli da predviđaju šta bi moglo da pođe po zlu. Dok drugi razmišljaju samo o trenutnoj potrebi, vi možda već vidite šta će se dogoditi kasnije i šta će morati da se popravi.

To može značiti da ste praktični i da često preuzimate odgovornost, ali i da vam je teško da pustite druge da sami iskuse posljedice svojih postupaka. Možda vam je lakše da spriječite problem nego da gledate kako nastaje. Ako se prepoznajete u tome, razmislite da li ponekad preuzimate previše na sebe upravo zato što ne vjerujete da će drugi obaviti svoj dio posla.

5. Mrvice na stolu

Možda vas iscrpljuje osjećaj da stalno morate da primećujete ono što drugi ostavljaju za sobom.

Ako vas sitne mrvice nerviraju više nego neki mnogo veći nered, moguće je da imate izraženu potrebu da stvari budu završene do kraja. Polovično obavljen posao možda vam je neprijatniji od posla koji uopšte nije započet, jer ostavlja utisak da je neko stao tik pred završetak i očekivao da će to biti dovoljno.

Možda ste i prema sebi zahtjevni na sličan način. Kada nešto radite, želite da bude urađeno kako treba, pa vam je teško da razumijete ljude koji se zadovoljavaju rješenjem koje je samo približno dobro. Vaša prednost može biti pouzdanost, ali izazov je da ne pretvorite svaki nedovršeni detalj u dokaz nečije nemarnosti. Nije svaka sitnica koju primijetite i problem koji morate da riješite.

6. Otvorena pasta za zube

Možda vas nervira kada neko zanemaruje jednostavna pravila, naročito ako ste uvjereni da bi ih se svako lako mogao pridržavati.

Za vas zatvaranje paste možda nije pitanje urednosti, već odnosa prema dogovorima i svakodnevnim obavezama. Kada je nešto jednostavno, očekujete da ne zahtijeva ponavljanje, podsjećanje i dodatno objašnjavanje.

Moguće je da cijenite samostalnost i da brzo gubite strpljenje kada imate osjećaj da nekoga morate da podučavate osnovnim stvarima. Ipak, postoji razlika između osobe koja povremeno zaboravlja i osobe koja uporno odbija da uvaži tuđe potrebe. Ako svaku malu grešku doživljavate kao znak neodgovornosti, možda sebi stvarate dodatno razočaranje. Ne morate da odobravate tuđe navike, ali možete da odlučite koliko ćete im značaja pridavati.

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Vidi opis Ono što vas nervira kod drugih govori više o vama: Test sa 9 navika otkriva dio vas koji možda ne vidite Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Canva Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Canva Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Canva Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Canva Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Canva Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Canva Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Canva Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Canva Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Canva Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Canva Br. slika: 10 10 / 10

7. Nenamješten krevet

Možda vam je važno da ljudi pokažu da umiju da upravljaju sobom, a ne samo da završe ono što im je hitno.

Ako vas nenamešten krevet posebno iritira, moguće je da svakodnevne rituale doživljavate kao pokazatelj lične discipline. Za vas male navike mogu imati simboličnu vrijednost: one govore o tome kako neko započinje dan, organizuje obaveze i odnosi se prema svom okruženju.

Možda cijenite dosljednost i vjerujete da se karakter gradi kroz male odluke koje ponavljamo. Međutim, lako je precijeniti ono što jedna navika govori o osobi. Neko može imati nenamešten krevet, a istovremeno biti veoma pouzdan, ambiciozan i odgovoran. Važno je da razlikujete sopstveni način organizovanja života od univerzalnog pravila po kojem bi svi trebalo da funkcionišu.

8. Cipele nasred prolaza

Možda teško podnosite kada se od vas očekuje da stalno budete na oprezu zbog tuđe nepažnje.

Ako vas cipele ostavljene nasred hodnika naročito nerviraju, moguće je da vam je važno da možete da se oslonite na prostor i ljude oko sebe. Ne želite da razmišljate o svakoj prepreci niti da stalno prilagođavate svoje kretanje nečijem zaboravu.

Možda ste osoba koja voli da unaprijed ukloni potencijalne probleme, pa vas posebno iscrpljuju situacije u kojima drugi ne pokazuju isti nivo pažnje. Ipak, vaša reakcija može zavisiti i od trenutnog raspoloženja. Kada ste opterećeni, i mala prepreka može djelovati kao dodatni zahtjev koji više nemate snage da rješavate. Ponekad nije najvažnije šta vas je iznerviralo, već koliko ste već bili iscrpljeni prije nego što se to dogodilo.

9. Prazna rolna toalet-papira

Možda vas posebno pogađa kada neko vidi šta treba uraditi, ali se ponaša kao da to nije njegova odgovornost.

Ako vas prazna rolna nervira više od drugih sitnica, moguće je da imate snažan osjećaj za pravičnost. Ne očekujete da svi obavljaju sve poslove, ali očekujete da svako doprinese zajedničkom životu bez potrebe da ga neko stalno podsjeća.

Možda ste često osoba koja primjećuje šta nedostaje, organizuje ono što je potrebno i završava zadatke koje su drugi ostavili. Spolja to može izgledati kao pouzdanost, ali iznutra se ponekad javlja osjećaj da se vaš trud podrazumijeva. Ako se prepoznajete u tome, zapitajte se da li otvoreno tražite ravnopravniju podjelu obaveza ili čekate da drugi sami primijete koliko toga radite.

Izvor: Shutterstock

Šta vaša reakcija može da vam otkrije?

Način na koji reagujemo na sitnice ne otkriva automatski kakvi smo ljudi, ali može da ukaže na ono što nam je važno. Nekoga najviše pogađa nepravda, nekoga nedosljednost, a nekoga osjećaj da stalno mora da vodi računa o svemu i svima. >

Zato, kada prepoznate svoju najiritantniju naviku, nemojte se zaustaviti na pitanju zašto drugi to rade. Zapitajte se i zašto baš vama to toliko smeta, šta očekujete od ljudi oko sebe i da li ista pravila primjenjujete i na sebe .

Možda ćete otkriti da iza vaše potrebe za redom stoji želja za mirom, iza nestrpljenja potreba za pouzdanošću, a iza ljutnje zbog sitnih propusta osjećaj da previše odgovornosti nosite sami. To nisu konačni zaključci o vašem karakteru, već mogući tragovi koji vam pomažu da bolje razumijete sopstvene reakcije.