Evropski gradovi za odmor bez gužve: 10 "alternativnih gradova" koje i te kako vrijedi posjetiti

Sve više putnika bira drugačiju opciju, manje poznate gradove koji nude autentičniji doživljaj, bogatu istoriju, lokalnu kulturu i odličnu hranu, ali bez velikih gužvi.

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Umjesto obilaska prepunih ulica Pariza, Londona ili Barselone, turisti sve češće otkrivaju takozvane „druge gradove", mjesta koja nisu prva asocijacija kada se pomisli na neku zemlju, ali često pružaju mnogo opuštenije i kvalitetnije iskustvo putovanja.

Ovakve destinacije privlače putnike koji žele da upoznaju pravi duh zemlje, da zavire u lokalne restorane, male galerije, pijace i kvartove koji nisu prilagođeni samo turistima.

Šta su "drugi gradovi"?

Iako izraz može da označava drugi najveći ili najpoznatiji grad neke države, danas se uglavnom koristi za manje razvikane destinacije koje nude jedinstvena iskustva.

To su gradovi u kojima ćete prije pronaći porodične restorane nego velike lance, lokalne pijace umjesto turističkih atrakcija i autentične četvrti daleko od prenatrpanih centara.

Osim što pružaju mirniji odmor, ovi gradovi su često i povoljniji, smještaj, hrana i zabava uglavnom koštaju manje nego u najpopularnijim evropskim metropolama.

Split, Hrvatska

Smješten uz obalu Jadrana, Split spaja više od 2.000 godina istorije sa opuštenim mediteranskim načinom života.

Dioklecijanova palata u Splitu

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U srcu grada nalazi se čuvena Dioklecijanova palata, kroz čije kamene prolaze posetioci mogu da otkriju ostatke rimskog doba, male trgove, kafiće i šetališta uz more.

Poseban doživljaj pruža uspon na zvonik katedrale Svetog Duje, odakle se pruža pogled na cijeli grad. Split nudi i brojne plaže, biciklističke staze, spa centre i mogućnosti za aktivan odmor.

Kork, Irska

Drugi najveći grad Irske, Kork, poznat je po šarmantnom centru koji se lako obilazi pješke.

Posebnu atrakciju predstavlja istorijska pijaca Cork English Market, osnovana još 1788. godine, gdje se mogu pronaći svježi morski plodovi, začini, slatkiši i domaći proizvodi.

Grad je i odlična polazna tačka za istraživanje južne obale Irske, njenih šarenih luka i dramatičnih pejzaža Atlantskog okeana.

Grac, Austrija

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Grac je spoj renesansne arhitekture, modernog dizajna i vrhunske gastronomije.

Vožnja uspinjačom do brda Šlosberg pruža jedan od najljepših pogleda na stari grad, dok futurističko ostrvo Murinsel na rijeci Muri predstavlja jednu od najneobičnijih atrakcija grada.

Hamburg, Njemačka

Devojka u Hamburgu, Nemačka.

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Najveći njemački lučki grad poznat je po pomorskoj tradiciji, uličnoj umjetnosti i živopisnim kvartovima poput Sent Paulija.

Dok je Berlin poznat po karivurstu, Hamburg ima svoj specijalitet, sendviče sa svježom ribom, najčešće haringom, skušom ili rakovima.

Brno, Češka

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Često u sijenci Praga, Brno nudi srednjovekovnu arhitekturu, skrivene prolaze i bogatu istoriju.

Sa brda Špilberk pruža se pogled na grad i istoimeni zamak, dok se ispod ulica kriju podzemni hodnici i istorijski rezervoari vode koji otkrivaju manje poznatu prošlost grada.

Ip, Belgija

Grad Ip (Ypres) u belgijskoj Flandriji posebno je značajan zbog istorije Prvog svjetskog rata.

Posjetioci mogu da obiđu muzeje, ratne memorijale, stare rovove i brojne biciklističke i pješačke staze koje prolaze kroz zelene predjele.

Kembridž, Engleska

Poznat po jednom od najstarijih univerziteta na svijetu, Kembridž nudi mnogo više od jednodnevnog izleta iz Londona.

Vožnja čamcem po reci Kem, šetnja pored istorijskih koledža, male knjižare, muzeji i zeleni prostori čine ga idealnim gradom za sporiji tempo putovanja.

Solun, Grčka

Solun

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Solun kombinuje vizantijske crkve, rimske ostatke i prelijepo šetalište uz more.

Među najpoznatijim znamenitostima su Galerijev luk, Aristotelov trg i Bijela kula, dok ljubitelji hrane mogu da probaju tradicionalne specijalitete poput koulurija, bugace i trigona kolača.

Bazel, Švajcarska

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Smješten na granici Švajcarske, Francuske i Njemačke, Bazel je jedan od najvažnijih evropskih centara umjetnosti.

Grad je dom čuvenog sajma Art Basel, ali i muzeja Kunstmuseum Basel, koji posjeduje jednu od najstarijih javnih umjetničkih kolekcija na svijetu.

Položaj na Rajni omogućava i jednostavan pristup okolnim državama.

Lil, Francuska

Lil

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Lil spaja francuski šarm i flamensko nasleđe koje se vidi u arhitekturi, trgovima i lokalnoj kuhinji.

Stari dio grada Vieux-Lille, sa kaldrmisanim ulicama i šarenim kućama, idealan je za laganu šetnju, uživanje u kafi ili piknik pored vode.

Za putnike koji žele da izbjegnu turističku gužvu, ovi gradovi definitivno predstavljaju priliku da Evropu upoznaju na drugačiji način, sporije, autentičnije i bliže lokalnom životu.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)