logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pezeškijan potvrdio: Iran neće učestvovati u drugom krugu pregovora

Autor Haris Krhalić
0

Iran neće učestvovati u drugom krugu pregovora sa SAD jer je Vašington "kontinuirano kršio svoje obaveze i ponašao se nerazumno" tokom prethodnih razgovora i prekida vatre, saopšteno je iz kancelarije predsjednika Masuda Pezeškijana.

Iran neće učestvovati u drugom krugu pregovora Izvor: Farooq NAEEM / AFP / Profimedia

SAD su "jasno prekršile" sporazum o prekidu vatre "provokativnim i nezakonitim radnjama", navedeno je u saopštenju objavljenom nakon Pezeškijanovog telefonskog razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom.

"Takve akcije, zajedno sa prijetećom retorikom američkih zvaničnika protiv Irana, samo dovode do rasta nepovjerenja u ozbiljnost SAD i otkrivaju više nego ikad da Sjedinjene Države žele da ponove prethodne obrasce i izdaju diplomatiju", dodaje se u saopštenju, koje su prenijeli iranski mediji.

Šarif je ranije rekao da su on i Pezeškijan vodili "topao i srdačan" razgovor o situaciji na Bliskom istoku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ