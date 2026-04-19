Iranski mediji demantuju novu rundu pregovora sa SAD u Pakistanu

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je večeras da izvještaji o novoj rundi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Pakistanu „nisu tačni“.

U tekstu se optužuju američki pregovarači da postavljaju pretjerane zahtjeve, da su proturječni i da često mijenjaju stavove, te se ističe da je to, zajedno s američkom blokadom iranskih luka i prijetećom retorikom, „do sada ometalo napredak pregovora“.

„U ovim okolnostima nema izgleda za plodonosne pregovore“, navodi se, ali se ne citira nijedan zvaničnik ili institucija.

Ova objava dolazi nakon poruka dva iranska medija povezana s Islamskom revolucionarnom gardom, u kojima se, takođe, dovodi u pitanje nastavak pregovora.

Zvanični Teheran još se nije oglasio o nastavku pregovora, iako je američki predsjednik Donald Tramp danas saopštio da će njihova delegacija sutra biti u Islamabadu.