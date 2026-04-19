logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iranski mediji demantuju novu rundu pregovora sa SAD u Pakistanu

Autor N.D. Izvor Fonet
0

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je večeras da izvještaji o novoj rundi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Pakistanu „nisu tačni“.

Iran tvrdi da izbještaji o pregovorima nisu tačni Izvor: Farooq NAEEM / AFP / Profimedia

U tekstu se optužuju američki pregovarači da postavljaju pretjerane zahtjeve, da su proturječni i da često mijenjaju stavove, te se ističe da je to, zajedno s američkom blokadom iranskih luka i prijetećom retorikom, „do sada ometalo napredak pregovora“.

„U ovim okolnostima nema izgleda za plodonosne pregovore“, navodi se, ali se ne citira nijedan zvaničnik ili institucija.

Ova objava dolazi nakon poruka dva iranska medija povezana s Islamskom revolucionarnom gardom, u kojima se, takođe, dovodi u pitanje nastavak pregovora.

Zvanični Teheran još se nije oglasio o nastavku pregovora, iako je američki predsjednik Donald Tramp danas saopštio da će njihova delegacija sutra biti u Islamabadu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ