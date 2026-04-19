© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Tramp uputio nikad brutalniju prijetnju Iranu: "Ako ne prihvate dogovor, uništićemo svaku elektranu i svaki most"

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Donald Tramp zaprijetio je Iranu uništenjem infrastrukture ukoliko ne prihvati sporazum, nakon kršenja primirja u Ormuskom moreuzu.

Tramp uputio nikad brutalniju prijetnju Iranu Izvor: artemegorovv/Lucas Parker/Shutterstock

Predsjednik SAD Donald Tramp zapretio je Iranu novim napadima na infrastrukturu ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, uz tvrdnje o kršenju primirja u Ormuskom moreuzu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD "uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu" ukoliko ta zemlja ne prihvati ponuđeni dogovor.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Iran "juče otvorio vatru u Ormuskom moreuzu – potpuno kršenje sporazuma o primirju".

Tramp je dodao da je Iran navodno gađao francuski brod i britanski teretni brod, kao i da će američki predstavnici otputovati u Islamabad na pregovore i stići u utorak ujutru.

"Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Oni nam pomažu, a da toga nisu ni svjesni", napisao je Tramp.

"Nudimo veoma pošten i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti, jer ako to ne učine, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu", poručio je.

Dodao je i da će "to biti brzo i lako" ukoliko Iran ne prihvati sporazum.

