Nema dogovora o gasu: Ističe ključni sporazum Turske i Irana

Dugoročni sporazum Turske i Irana o uvozu iranskog tečnog prirodnog gasa ističe u narednim mjesecima.

Dvije zemlje bi mogle da razgovaraju o mogućem produženju sporazuma iako pregovori još nisu pokrenuti, izjavio je turski ministar energetike Alparslan Bajraktar.

Sporazum, koji ističe u julu ove godine predviđa isporuke 9,6 milijardi kubnih metara gasa godišnje, ali te količine često nisu bile isporučivane, navodi Rojters.

Turska je prošle godine uvezla 7,6 milijardi kubnih metara iz Irana, što čini 13 odsto ukupnog turskog uvoza gasa, a podaci turskog regulatornog tijela pokazuju da je posljednji put uvoz dostigao ugovoreni obim 2022. godine.

"Prema našoj prognozi, možda će nam biti potreban ovaj gasovod ili protok gasa iz Irana zbog bezbjednosti snabdijevanja Turske. Trenutno nema pregovora. Mislim da su u Iranu zauzeti mnogim drugim pitanjima. Ali mogli bismo da sjednemo i razgovaramo o potencijalnom produženju sporazuma", rekao je Bajraktar ​​novinarima na marginama diplomatskog foruma u ​​južnoj turskoj provinciji Antaliji.

On je potvrdio da Turska nastoji da diversifikuje snabdevanje prirodnim gasom, uključujući i uvozom ruskog tečnog prirodnog gasa.

Turski mediji su prenijeli ranije ovog mjeseca da je zvanična Ankara izdala operateru gasovoda BOTAS dugoročnu, 10-godišnju licencu za uvoz tečnog prirodnog gasa iz Rusije.

Turska uvozi ruski gas preko gasovoda Plavi tok i Turski tok u količinama koje čine 35 odsto ukupnog turskog uvoza tečnog prirodnog gasa.

