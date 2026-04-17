Grmuša: Zakonom o južnoj interkonekciji završena saga o "državnoj imovini"

Usvajanjem izmijenjenog Zakona o južnoj gasnoj interkonekciji u oba doma federalnog parlamenta efektivno je završena saga o takozvanoj državnoj imovini, izjavio je pravnik Milko Grmuša.
Federalni političari su tvrdili da projekat "Južna gasna interkonekcija" neće biti realizovan ako ne bude riješeno pitanje takozvane državne imovine, ali su to, kaže Grmuša, presjekli Amerikanci i amandmani na zakon nisu bili dozvoljeni.
"Nema takozvane državne imovine u zakonu, već je u odredbama zakona eksplicitno navedeno da postoje nekretnine u svojini Federacije BiH, kantona, gradova, opština, javnih preduzeća i ustanova te fizičkih lica", rekao je Grmuša za "Glas Srpske".
On je ukazao da to implicira da titulari nepokretnosti u javnom vlasništvu bez ikakvih problema mogu biti FBiH i drugi nivoi vlasti, ali ne BiH.
Podsjeća i da je Vlada FBiH odbacila amandman na zakon koji je pominjao "državnu imovinu".
Grmuša je ocijenio da je otužno posmatrati SDA i SDP kako su se u manje od deset dana od tvrdih stavova da ne odustaju od takozvane državne imovine poklopili ušima na prvi američki zvižduk i zavezali složno konja tamo gdje šerif kaže.
On smatra da će priča o imovini ponovo biti otvorena u predizbornoj kampanji radi političkih poena.
"Suština priče jeste da su se u Sarajevu uhvatili za temu koju oni uopšte ne razumiju. Nikada nisu shvatili koncept javne imovine", zaključio je Grmuša.