logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grmuša: Zakonom o južnoj interkonekciji završena saga o "državnoj imovini"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Glas Srpske
0

Usvajanjem izmijenjenog Zakona o južnoj gasnoj interkonekciji u oba doma federalnog parlamenta efektivno je završena saga o takozvanoj državnoj imovini, izjavio je pravnik Milko Grmuša.

4.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Federalni političari su tvrdili da projekat "Južna gasna interkonekcija" neće biti realizovan ako ne bude riješeno pitanje takozvane državne imovine, ali su to, kaže Grmuša, presjekli Amerikanci i amandmani na zakon nisu bili dozvoljeni.

"Nema takozvane državne imovine u zakonu, već je u odredbama zakona eksplicitno navedeno da postoje nekretnine u svojini Federacije BiH, kantona, gradova, opština, javnih preduzeća i ustanova te fizičkih lica", rekao je Grmuša za "Glas Srpske".

On je ukazao da to implicira da titulari nepokretnosti u javnom vlasništvu bez ikakvih problema mogu biti FBiH i drugi nivoi vlasti, ali ne BiH.

Podsjeća i da je Vlada FBiH odbacila amandman na zakon koji je pominjao "državnu imovinu".

Grmuša je ocijenio da je otužno posmatrati SDA i SDP kako su se u manje od deset dana od tvrdih stavova da ne odustaju od takozvane državne imovine poklopili ušima na prvi američki zvižduk i zavezali složno konja tamo gdje šerif kaže.

On smatra da će priča o imovini ponovo biti otvorena u predizbornoj kampanji radi političkih poena.

"Suština priče jeste da su se u Sarajevu uhvatili za temu koju oni uopšte ne razumiju. Nikada nisu shvatili koncept javne imovine", zaključio je Grmuša.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gas državna imovina Milko Grmuša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ