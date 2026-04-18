logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iran ne može da ucjenjuje Ameriku": Tramp pobjesnio zbog novog zatvaranja Ormuskog moreuza

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Tramp izjavio da Iran ne može da ucenjuje Sjedinjene Države po pitanju Ormuskog moreuza.

"Iran ne može da ucjenjuje Ameriku": Tramp pobjesnio zbog novog zatvaranja Ormuskog moreuza

Američki predsjednik Donald Tramp je upozorio Iran da ne mogu da ucjenjuju Sjedinjene Američke Države po pitanju Ormuskog moreuza, javlja britanski list "Gardijan". Iran je danas ponovo zatvorio Ormuski moreuz, nepuna 24 sata nakon njegovog otvaranja što je razbjesnilo američkog predsjednika.

"Iran ne može da ucenjuje Sjedinjene Države sa otvaranjem i zatvaranjem Ormuskog moreuza. Razgovaramo sa njima - željeli su da zatvore moreuz ponovo, ali ne mogu da nas ucenjuju time.

Ide nam dobro, vidjećemo. Imaćemo više informacija do kraja dana", najavio je Tramp u obraćanju predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Iran SAD Ormuski moreuz Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ