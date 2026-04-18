"Iran ne može da ucjenjuje Ameriku": Tramp pobjesnio zbog novog zatvaranja Ormuskog moreuza

Tramp izjavio da Iran ne može da ucenjuje Sjedinjene Države po pitanju Ormuskog moreuza.

Američki predsjednik Donald Tramp je upozorio Iran da ne mogu da ucjenjuju Sjedinjene Američke Države po pitanju Ormuskog moreuza, javlja britanski list "Gardijan". Iran je danas ponovo zatvorio Ormuski moreuz, nepuna 24 sata nakon njegovog otvaranja što je razbjesnilo američkog predsjednika.

"Iran ne može da ucenjuje Sjedinjene Države sa otvaranjem i zatvaranjem Ormuskog moreuza. Razgovaramo sa njima - željeli su da zatvore moreuz ponovo, ali ne mogu da nas ucenjuju time.

Ide nam dobro, vidjećemo. Imaćemo više informacija do kraja dana", najavio je Tramp u obraćanju predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće.