Poljubac Meloni i Makrona obišao svijet: Premijerka Italije crveni dok je Emanuel ne ispušta iz ruku (Video)

Đorđa Meloni ostala u šoku nakon zagrljaja i poljubca Emanuela Makrona.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Predsjednik Francuske Emanuel Makron dočekao je danas u Parizu ispred Jelisejske palate premijerku Italije Đorđu Meloni u sklopu međunarodne konferencije o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz. Ormuz je u petak 17. aprila bio otvoren, ali je nepuna 24 sata kasnije moreuz zatvoren što je dodatno podiglo tenzije na Bliskom istoku jer Iran ima dva uslova za prolazak svih brodova kroz Ormuski moreuz.

Brojne medijske ekipe čekale su sa Makronom premijerku Italije. Kada je stigla, izašla je iz automobila i odmah ju je pozdravio uz zagrljaj i poljubac predsjednik Francuske.

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Meloni izgleda nije očekivala toliku srdačnost od Makrona. Prvo ju je poljubio u obraz, a onda ju je zagrlio.

Međutim, zagrljaj je trajao nekoliko sekundi što je iznenadilo Meloni. Pocrvenila je, odmakla se od Makrona, a novinarske kamere su sve to zabilježile u pravom trenutku i cijeli snimak je za nekoliko sati već postao viralan na svim društvenim mrežama.

Ovo nije prvi put da Meloni i Makron imaju "zajednički momenat" koji postane glavna tema u medijima. Na Samitu G7 u Kanadi u junu 2025. je prevrnula očima nakon što joj je Makron nešto šapnuo.