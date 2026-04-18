Iran djelimično otvara vazdušni prostor za međunarodne letove

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Iranska uprava za civilno vazduhoplovstvo delimično je otvorila vazdušni prostor za međunarodne letove.

Iran djelimično otvara vazdušni prostor za međunarodne letove Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Vazdušni prostor Irana djelimično je ponovo otvoren za međunarodne letove, prenosi državna novinska agencija IRNA.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo ove zemlje izdala je saopštenje da su vazdušni prostor i određeni broj aerodroma otvoreni od 07:00 po lokalnom vremenu (04:30 po srednjoevropskom vremenu), kao i da će letovi od danas biti postepeno obnavljani, izveštava IRNA, a prenosi BBC.

Vazdušni pravci iznad istočnog dijela zemlje otvoreni su za međunarodne letove, dodaje ovaj medij.

Vazdušni prostor iznad Irana bio je zatvoren otkako su 28. februara počeli američko-izraelski napadi.

