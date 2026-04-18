Iran djelimično otvara vazdušni prostor za međunarodne letove

Iranska uprava za civilno vazduhoplovstvo delimično je otvorila vazdušni prostor za međunarodne letove.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Vazdušni prostor Irana djelimično je ponovo otvoren za međunarodne letove, prenosi državna novinska agencija IRNA.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo ove zemlje izdala je saopštenje da su vazdušni prostor i određeni broj aerodroma otvoreni od 07:00 po lokalnom vremenu (04:30 po srednjoevropskom vremenu), kao i da će letovi od danas biti postepeno obnavljani, izveštava IRNA, a prenosi BBC.

Vazdušni pravci iznad istočnog dijela zemlje otvoreni su za međunarodne letove, dodaje ovaj medij.

Vazdušni prostor iznad Irana bio je zatvoren otkako su 28. februara počeli američko-izraelski napadi.

