"Ako ne produžimo primirje, moraćemo opet da ih bombardujemo": Dramatične izjave Trampa o dogovoru sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je skori dogovor sa Iranom o nuklearnom programu, ali je zaprijetio obnavljanjem bombardovanja ukoliko se konačan sporazum ne postigne do srijede.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi mogao da prekine primirje sa Iranom ako se do srijede ne postigne dugoročni sporazum o okončanju rata.

"Možda ga neću produžiti, ali blokada (iranskih luka) će ostati“, rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One na povratku u Vašington iz Finiksa u Arizoni.

"Dakle, imate blokadu i nažalost moraćemo ponovo da počnemo da bacamo bombe", kazao je.

Tramp: Imamo dobre vijesti o Iranu, blizu smo dogovora

Donald Tramp izjavio je da su pregovori sa Iranom ušli u završnu fazu i da očekuje pozitivan ishod već uskoro.

“Imamo dobre vijesti od pre 20 minuta. Stvari idu vrlo dobro na Bliskom istoku, posebno sa Iranom”, rekao je Tramp novinarima tokom leta, dodavši da se pregovori nastavljaju tokom vikenda.

Istakao je da je američka blokada bila “vrlo uspješna” i da je kombinacija mera u poslednjih nekoliko nedjelja imala snažan efekat.

"Iran neće imati nuklearno oružje”

Tramp je naglasio da je glavni cilj pregovora sprečiti Iran u razvoju nuklearnog oružja.

“Ne možete dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. To je iznad svega”, poručio je.

Na pitanje da li su uslovi već dogovoreni, Tramp je rekao da su mnogi elementi već usaglašeni, iako je priznao da Iran javno šalje drugačije poruke.

SAD planiraju da preuzmu iranski nuklearni materijal

Tramp je takođe izneo tvrdnju da bi Sjedinjene Države, u slučaju postizanja sporazuma, preuzele iranski nuklearni materijal.

“Uzećemo ga. Vrlo jednostavno. Ići ćemo zajedno sa Iranom i uzeti ga”, rekao je.

Dodao je da bi SAD materijal preuzele nakon potpisivanja sporazuma, a u slučaju da do dogovora ne dođe, poručio je da će Vašington “to rešiti na drugačiji, manje prijateljski način”.

Mogući novi napadi ako ne bude dogovora

Tramp nije isključio mogućnost nastavka vojnih operacija ako pregovori propadnu.

“Ako ne produžimo primirje, moraćemo ponovo da počnemo sa bombardovanjem”, rekao je, dodajući da će blokada ostati na snazi.

Najavio “iznenađenje” u Bijeloj kući

Predsjednik je najavio i konferenciju za novinare u subotu ujutro u Bijeloj kući, gde će predstaviti, kako je rekao, vrlo pozitivnu stvar za zemlju.

“Ovo nije direktno povezano sa Iranom, ali sve na kraju vodi do Irana”, rekao je.

O Libanu i Izraelu

Tramp je rekao da primirje u Libanu nije direktno povezano sa pregovorima sa Iranom, ali da SAD žele da pomognu toj zemlji da se stabilizuje.

O odnosima sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao je da se “ne slažu u svemu”, ali da je riječ o “vrlo dobrom partneru”.