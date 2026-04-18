logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vrhovni savjet Irana kategoričan: Nema prolaska kroz moreuz bez plaćanja tranzita i certifikata o robi

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Iran insistira da svi brodovi koji žele da prođu kroz Ormuski moraju da plate taksu, dok Tramp ne odobrava taj prijedlog.

2 uslova Irana za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Vrhovni savjet Irana i režim u Teheranu insistiraju da svi brodovi koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz moraju da plaćaju bezbjedan tranzit, prenosi "Skaj Njuz". Iran je danas odlučio da ponovo zatvori Ormuski moreuz, svega 24 sata nakon što je bio otvoren na kratak vremenski period.

Iran je ovog puta kategoričan u svojim zahtjevima da mora da kontroliše brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, sve dok se definitivno ne završi rat na Bliskom istoku. Iran zahtjeva punu transparentnost od svih brodova koji tuda žele da prođu - sertifikat o robi koja se transportuje uz plaćanje svih neophodnih troškova bezbjednog prolaska.

Članovi Vrhovnog savjeta Irana, koji je doneo ovu odluku, su predsjednik Irana Masud Pežeškija i ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Ranije u toku dana je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da ne dolazi u obzir da brodovi plaćaju bezbjedan prolazak kroz Ormuski moreuz.

Tagovi

Ormuski moreuz Iran

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

