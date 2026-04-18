Vrhovni savjet Irana kategoričan: Nema prolaska kroz moreuz bez plaćanja tranzita i certifikata o robi

Vrhovni savjet Irana i režim u Teheranu insistiraju da svi brodovi koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz moraju da plaćaju bezbjedan tranzit, prenosi "Skaj Njuz". Iran je danas odlučio da ponovo zatvori Ormuski moreuz, svega 24 sata nakon što je bio otvoren na kratak vremenski period.

Iran je ovog puta kategoričan u svojim zahtjevima da mora da kontroliše brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, sve dok se definitivno ne završi rat na Bliskom istoku. Iran zahtjeva punu transparentnost od svih brodova koji tuda žele da prođu - sertifikat o robi koja se transportuje uz plaćanje svih neophodnih troškova bezbjednog prolaska.

Članovi Vrhovnog savjeta Irana, koji je doneo ovu odluku, su predsjednik Irana Masud Pežeškija i ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Ranije u toku dana je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da ne dolazi u obzir da brodovi plaćaju bezbjedan prolazak kroz Ormuski moreuz.