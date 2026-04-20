Ko diktira pravila u Ormuskom moreuzu? Razlike između američke i iranske blokade

Kako bi spriječila poremećaje u svjetskoj trgovini, američka strana ističe da ne planira da ograničava kretanje brodova koji plove ka ili iz luka van Irana.

Izjava američkog predsjednika Donalda Trampa da je iransko zatvaranje Ormuskog moreuza "čudno" jer je američka blokada "već zatvorila prolaz" pokrenula je pitanje šta zapravo podrazumjevaju mjere koje su sprovele dvije strane. Iako se obe politike nazivaju blokadom, njihov način sprovođenja i ciljevi se značajno razlikuju.

Iran je, preko svog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbjednost, objavio da namerava da uspostavi strogu kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz dok se rat ne završi i ne uspostavi trajni mir u regionu, prenosi Index. Prema odluci, brodovi koji prolaze kroz moreuz biće podvrgnuti detaljnim kontrolama, uključujući prikupljanje podataka o plovilima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu naknada za bezbjednosne, sigurnosne i ekološke usluge.

Amerika želi da oslabi Iran

U praksi, takav pristup znači delimično ograničavanje saobraćaja i jačanje iranske kontrole nad jednom od najvažnijih svjetskih plovnih ruta.

S druge strane, američka blokada, kako ju je prvobitno predstavio Tramp, trebalo je da se primjenjuje na sve brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz moreuza, uključujući i brodove koji presretnu brodove koji plaćaju Iranu naknade za prolaz.

Međutim, zvanično tumačenje američke vojske je donekle drugačije. Fokus je na blokiranju iranskih luka, a ne na potpunom zatvaranju samog moreuza za međunarodni saobraćaj.

Američka strana naglašava da ne namjerava da ometa slobodu plovidbe brodovima koji putuju ka ili iz luka van Irana, čime pokušava da održi kontinuitet globalne trgovine.

U praksi, to znači da Iran aktivno pokušava da kontroliše i ograniči saobraćaj kroz moreuz, dok Sjedinjene Države svoje mjere usmjeravaju prvenstveno na ekonomski pritisak na Iran, bez formalne zabrane prolaza za druge zemlje.