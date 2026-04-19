"Netanjahu je uvukao Trampa u rat koji američki narod ne želi": Oglasila se Kamala Haris šokantnom izjavom

Bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris optužila je Trampa da ga je Netanjahu uvukao u rat sa Iranom. Njegovu administraciju nazvala je najkorumpiranijom, a SAD nepouzdanim partnerom.

Bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris izjavila je da je predsjednik Donald Tramp "uvučen" u rat sa Iranom odlukama izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

"Ušao je u rat u koji ga je uvukao Bibi Netanjahu, budimo oko toga jasni, ušao je u rat koji američki narod ne želi i time doveo u opasnost američke vojnike", poručila je tokom govora u Detroitu. Optužila je Trampa da je vojnu operaciju "Epski bijes" koristio kao "slab pokušaj skretanja pažnje sa Epstajnovih dosijea".

Trampovu administraciju nazvala je "najkorumpiranijom, najbezosjećajnijom i najnekompetentnijom u istoriji SAD". Istakla je da Tramp želi da "ide unaokolo kao da je snažan i koristi vojnu silu Amerike protiv koga god on izabere".

"Amerika je postala nepouzdan partner"

"Ovaj predsjednik je prvi predsednik SAD iz bilo koje stranke od Drugog svjetskog rata koji je napustio američku odgovornost da njeguje i štiti naša savezništva i prijateljstva", upozorila je Kamala Haris.

Istakla je i da je Tramp prvi predsjednik koji se "više ni ne pretvara, nego otvoreno odbacuje važnost poštovanja međunarodnih pravila i normi poput suvereniteta i teritorijalnog integriteta". Zbog toga su Sjedinjene Države, prema njenim rečima, postale "nepouzdan partner" i "izgubile uticaj koji su imale u raspravama o važnim pitanjima".

Haris se u govoru dotakla i drugih tema, uključujući zdravstvo i ekonomiju. Najavila je i da će Demokratska stranka pobediti na izborima za Kongres u novembru.