logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Netanjahu je uvukao Trampa u rat koji američki narod ne želi": Oglasila se Kamala Haris šokantnom izjavom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris optužila je Trampa da ga je Netanjahu uvukao u rat sa Iranom. Njegovu administraciju nazvala je najkorumpiranijom, a SAD nepouzdanim partnerom.

Kamala Haris o ratu u Iranu Izvor: Youtube/NBC News/Screenshot

Bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris izjavila je da je predsjednik Donald Tramp "uvučen" u rat sa Iranom odlukama izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

"Ušao je u rat u koji ga je uvukao Bibi Netanjahu, budimo oko toga jasni, ušao je u rat koji američki narod ne želi i time doveo u opasnost američke vojnike", poručila je tokom govora u Detroitu. Optužila je Trampa da je vojnu operaciju "Epski bijes" koristio kao "slab pokušaj skretanja pažnje sa Epstajnovih dosijea".

Trampovu administraciju nazvala je "najkorumpiranijom, najbezosjećajnijom i najnekompetentnijom u istoriji SAD". Istakla je da Tramp želi da "ide unaokolo kao da je snažan i koristi vojnu silu Amerike protiv koga god on izabere".

"Amerika je postala nepouzdan partner"

"Ovaj predsjednik je prvi predsednik SAD iz bilo koje stranke od Drugog svjetskog rata koji je napustio američku odgovornost da njeguje i štiti naša savezništva i prijateljstva", upozorila je Kamala Haris.

Istakla je i da je Tramp prvi predsjednik koji se "više ni ne pretvara, nego otvoreno odbacuje važnost poštovanja međunarodnih pravila i normi poput suvereniteta i teritorijalnog integriteta". Zbog toga su Sjedinjene Države, prema njenim rečima, postale "nepouzdan partner" i "izgubile uticaj koji su imale u raspravama o važnim pitanjima".

Haris se u govoru dotakla i drugih tema, uključujući zdravstvo i ekonomiju. Najavila je i da će Demokratska stranka pobediti na izborima za Kongres u novembru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kamala haris Donald Tramp SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ