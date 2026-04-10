Kamala Haris razmatra ponovnu kandidaturu za predsjednicu SAD 2028. godine

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Bivša američka potpredsjednica Kamala Haris, koja je bila kandidatkinja Demokratske stranke na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine, izjavila je danas da razmatra da se ponovo kandiduje na narednim predsjedničkim izborima 2028.

Kamala Haris razmatra ponovnu kandidaturu za predsjednicu SAD Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Haris je na sastanku Mreže nacionalne akcije, organizacije za građanska prava koju je osnovao sveštenik Al Šarpton, na direktno pitanje da li će se ponovo kandidovati na predsedničkim izborima 2028. godine, odgovorila da "razmišlja o tome", prenosi Rojters.

"Možda, možda. Razmišljam o tome, razmišljam o tome" rekla je Haris na događaju u Njujorku.

Ona je dodala da bi razmotrila kandidaturu u kontekstu toga ko bi 2028. godine mogao najbolje da obavi posao predsjednika "za američki narod".

Haris, koja je bila potpredsednica pod prethodnim američkim predsjednikom Džoom Bajdenom, izgubila je na izborima 2024. godine od aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trampa.

(RTRS/Mondo)

