Završena panel-diskusija u Banjaluci: Tramp Mlađi govorio o kripto valutama, vještačkoj inteligenciji...

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi istakao je na panel-diskusiji u Banjaluci da se ovdje i u drugim dijelovima svijeta demokratija često koristi kao oružje da bi se stvorili problemi.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Kao što vidite i ovdje i u drugim dijelovima svijeta, demokratija nije uvijek ono što se podrazumijeva. Ona se često koristi kao oružje da bi stvorili probleme", rekao je Tramp Mlađi tokom obraćanja.

Tramp Mlađi je na početku panel-diskusije komentarisao dešavanja na globalnom nivou i tehnologije vještačke inteligencije.

"Vidimo da se toliko toga dešava uz pomoć tehnologije vještačke inteligencije, kao i kripto valute, to je nešto što organizacija Donalda Trampa prihvata veoma rado", rekao je Tramp Mlađi.

Komentarišući kripto valute, Tramp Mlađi ističe da Sjedinjene Države nisu ušle u kripto sistem, ne zato što nisu imale tako razvijenu tehnologiju, već zato što nisu imale izbora, prenosi RTRS.

Panel-diskusiji u Banskom dvoru, koja je trajala sat vremena, prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su bili i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, kao i zvanice iz javnog i društvenog života.

Sa Trampom Mlađim na panel-diskusiji razgovarala je Danijela Matović, finansijski savjetnik i ekspert za investicije.