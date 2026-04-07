Pojačane mjere u centru Banjaluke: Donald Tramp Mlađi stigao u RS (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
U centru Banjaluke danas su pojačane mjere bezbjednosti, a veliki broj policije prisutan je u užem dijelu grada povodom dolaska Donalda Trampa Mlađeg, koji će učestvovati na panel-diskusiji u Banskom dvoru.

Donald Tramp Mlađi stigao u Banjaluku Izvor: SRNA/Boris Nogo

Prema nezvaničnim informacijama, Tramp Mlađi je sletio na aerodrom u Mahovljanima nešto prije 13 časova i uputio se ka centru Banjaluke. Mediji navode da će posjetiti Palatu Republike, dok je dolazak u Banski dvor predviđen za 15 časova.

Pred Banskim dvorom postrojena je policija, dok je parking kod zgrade „Eurospleta“ ograđen žutom trakom sa obavještenjem da je parkiranje zabranjeno. Građani javljaju da policija u ulici pored parka „Mladen Stojanović“ preusmjerava pješake na okolne ulice.

U potpunosti je zatvorena ulica koja vodi prema Banskom dvoru od zgrade Vlade Republike Srpske, a policija ni pješacima ne dozvoljava prolazak, preusmjeravajući ih sporednim ulicama. Ispred Vlade parkirano je vozilo „Vihor“, dok je vozilo „Despot“ parkirano kod Narodne skupštine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će mjere bezbjednosti u gradu biti pojačane, dok će pojedine ulice biti pod strožim režimom saobraćaja.

Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, potvrdila je za RTRS da će posjeta trajati nekoliko sati i da će panel-diskusiji prisustvovati više od 100 učesnika.

„Posjeta je kratka, ali značajna, jer omogućava našem gostu da se sastane sa predstavnicima privrede. U ovom trenutku, kada se svijet suočava sa brojnim krizama, ovo je veoma važan događaj“, istakla je Trišić Babićeva.

Ona je najavila da sličnih posjeta neće nedostajati u narednom periodu.

„Bile su posjete i ranije, a u aprilu i maju očekujemo još dvije važne međunarodne posjete“, dodala je.

X men

Ovi nasi bi se prodali i mudzahedinu samo da im ponudi se nesto.

