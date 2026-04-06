MUP RS objavio detalje: Zabrane i blokade na putevima od Gradiške do Banjaluke zbog dolaska Trampovog sina

Dolazak Donalda Trampa Mlađeg, sina predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je najavljen za utorak, 7. aprila, podigao je mjere bezbjednosti u Republici Srpskoj.

Izvor: Shutterstock

Povodom predstojeće posjete visokopozicionirane strane delegacije Republici Srpskoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo je naredbu o posebnim mjerama bezbjednosti koje će direktno uticati na odvijanje saobraćaja u utorak, 7. aprila.

Ministar unutrašnjih poslova izdao je zabranu saobraćaja za sva motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase u periodu od 10:00 do 24:00 časa. Ova zabrana se ne odnosi na vozila javnih i komunalnih službi niti na vozila koja su direktno angažovana na poslovima obezbjeđenja posjete.

Ograničenje kretanja za teška teretna vozila biće na snazi na magistralnom putu M-I 101, tačnije na dionicama od Mahovljana do naplatnih rampi u Aleksandrovcu, kao i od Klašnica do Banjaluke. Takođe, zabrana obuhvata dionicu auto-puta od Aleksandrovca do Jakupovaca, sve ulice na teritoriji grada Banjaluka, kao i lokalni put koji povezuje mjesta Krnete i Bakinci na području grada Laktaši.

"Napominjemo, da će se u cilju provođenja mjera posebnog obezbjeđenja na navedenim dionicama vršiti povremena potpuna obustava saobraćaja za vrijeme prolaska štićenih ličnosti", ističu iz MUP-a Republike Srpske.

Pored izmjena u kretanju motornih vozila, na istoj teritoriji biće strogo zabranjen prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme. Ova mjera važi za čitavo područje Banjaluke i Laktaša, uključujući sve ranije pomenute magistralne, lokalne i auto-puteve.

"Ministarstvo u sjedištu, kao ni policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", rekli su iz MUP-a Republike Srpske.