Raspust i Vaskrs mijenjaju raspored: Evo kako će saobraćati javni prevoz u Banjaluci

Odsjek za javni prevoz obavještava putnike, da će autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza na području grada Banjaluke, za vrijeme vaskršnjih praznika i proljetnog školskog raspusta, saobraćati sa izmijenjenim redovima vožnje.

Naime, 10. i 13. aprila, na Veliki petak i Vaskršnji ponedjeljak, autobusi će saobraćati po redu vožnje kao subotom, a za vrijeme proljetnog školskog raspusta u periodu od 14. do 17. aprila, sa redukovanim školskim polascima.

Gradska uprava Banjaluka saopštila je da neće raditi u petak, 10. aprila i u ponedjeljak, 13. aprila zbog obilježavanja vjerskog praznika-Vaskrsa, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske.

Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će za eventualne hitne slučajeve smrti lica čija je tijela potrebno hitno prevesti van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara 10. i 13. aprila. U tim slučajevima, građani mogu pozvati broj telefona: 051/244-444, gdje će dobiti dalje instrukcije.