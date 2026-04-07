Tramp Mlađi stigao u centar Banjaluke uz jake mjere bezbjednosti i helikoptersku pratnju

Sin američkog predsjednika, Donald Tramp Mlađi, stigao je u centar Banjaluke uz veliku policijsku i helikoptersku pratnju, gdje će učestvovati na panel-diskusiji u Banskom dvoru.

Tramp Mlađi u Banjaluku je doputovao u pratnji vjerenice Betine Anderson, a delegaciji se pridružio i Bred Parskal, dugogodišnji saradnik porodice Tramp. Američku delegaciju na aerodromu dočekao je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Delegacija je stigla iz Floride, tačnije iz Vest Palm Biča, direktnim letom čarter kompanije „Vista Džet“, poslovnim avionom tipa „Bombardijer Global 6000“.

U Banjaluci su na snazi najviše mjere bezbjednosti. Zbog dolaska visokog gosta blokirane su brojne ulice, tranzit kroz grad, kao i pojedine dionice auto-puta, dok je u užem centru raspoređen veliki broj policijskih službenika.

U potpunosti je zatvorena i ulica koja vodi prema Banskom dvoru od zgrade Vlade Republike Srpske, a policija ne dozvoljava prolazak ni pješacima, već ih usmjerava na sporedne ulice.