Igor Dodik: Tramp Junior dolazi u Banjaluku na moj lični poziv

Igor Dodik: Tramp Junior dolazi u Banjaluku na moj lični poziv

Autor N.D. Izvor SRNA
Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je da Donalda Trampa Junior u Banjaluku dolazi na njegov lični poziv i da jeposjeta zasnovana na prijateljskoj osnovi.

Sarajevski mediji i politički krugovi ponovo pokušavaju od očigledne političke činjenice napraviti teoriju zavjere, izjavio je za Srnu organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Posjeta Donalda Trampa Juniora Banjaluci, prema njegovim riječima, realizovana je na njegov lični poziv i na prijateljskoj osnovi, bez ikakvih „izmišljenih aranžmana“ o kojima izvještavaju neki portali.

Dodik je naglasio da kritike dolaze od onih koji ne mogu da prihvate uspjehe Republike Srpske na spoljnopolitičkom i ekonomskom planu, uključujući i povjerenje na međunarodnom finansijskom tržištu.

„Pokušavaju da diskredituju i političke kontakte koje Republika Srpska ostvaruje u svijetu, ali to je rezultat dugogodišnjeg rada na izgradnji odnosa, povjerenja i savezništava sa ljudima i adresama koje zastupaju politiku zdravog razuma“, poručio je Dodik.

On je podsjetio da je politika Republike Srpske zasnovana na jednostavnoj istini: odluke o narodu i budućnosti Republike Srpske donosi isključivo srpski narod, u skladu sa principima slobode, pravde i hrišćanskih vrijednosti. Upravo to, istakao je, povezuje Republiku Srpsku sa mnogim ljudima širom svijeta, uključujući i porodicu predsjednika SAD Donalda Trampa.

„Sav uspjeh pripada prije svega srpskom narodu. Zajedno smo izdržali najteže pritiske i napade, i zajedno ulazimo u vrijeme političkih i ekonomskih pobjeda Republike Srpske“, poručio je Dodik.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ