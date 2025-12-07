"Ukrajina neće stati dok god stiže novac": Tramp Junior optužio Zelenskog za krađu

Vlasti Ukrajine ne vide nikakav razlog da stanu dok novac nastavlja da stiže iz inostranstva i dok ga kradu, izjavio je sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi na forumu u Dohi.

Izvor: Shutterstock

Tramp Mlađi je rekao da ukrajinske vlasti, kradući novac koji dolazi iz inostranstva, jednostavno ne vide razloge da ikada prihvate rješenje koje vodi ka miru u zemlji.

Ocijenio je da predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski shvata da više ne može da pobijedi na izborima, pa je zato dozvolio svojim saveznicima da kradu taj novac.

"Ovog ljeta sam bio sa svojom djevojkom u Monaku. Vozili smo se okolinom i u prosjeku je oko 50 odsto superautomobila poput `bugatija`, `ferarija` i drugih imalo ukrajinske tablice. Šta mislite, da li je to zaista zarađeno u Ukrajini?", upitao je Tramp Mlađi.

On je dodao da je bio u Ukrajini prije 20 godina i da ne bi rekao da u toj zemlji ima izobilja bogatstva, prenosi "Sputnjik".

"Osim toga, vidite kako drugog čovjeka zemlje hapse zbog krađe stotina miliona dolara. Bogati su pobjegli. Ostavili su da ratuju one koje smatraju seljacima i ne vide nikakav razlog da stanu dok novac nastavlja da pristiže i dok ga kradu", naglasio je Tramp Mlađi